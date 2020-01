Düsseldorf. Zwei Laster und ein Auto rasten in einem Stauende aufeinander. Eine Frau wurde schwer verletzt in ihrem Auto eingeklemmt.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nach schwerem Unfall A 46 in Düsseldorf gesperrt

Schwerer Verkehrsunfall am Dienstag um 8.32 auf der A 46 bei Düsseldorf. Im Werstener Universitätstunnel der A46 fuhren in Richtung Neuss zwei Lkw und ein Pkw aufeinander. Der Unfall soll sich dort am Stauende ereignet haben, heißt es in einer ersten Mitteilung der Polizei. Danach sei eine Fahrerin schwer verletzt wurde. Sie wurde in ihrem Auto eingeklemmt und musste von der .Feuerwehr befreit werden.

Der Universitätstunnel in Richtung Neuss ist komplett gesperrt. Der Verkehr wird ab den Anschlussstellen Universität/Eller und Wersten abgeleitet. Um ein noch größeres Verkehrschaos zu vermeiden, wurde die Umweltspur in dem Bereich in Abstimmung mit der Stadt temporär aufgehoben.

Die Polizei bittet alle Verkehrsteilnehmer, den Unfallort möglichst großräumig zu umfahren und auf den Verkehrswarnfunk zu achten. (gömi)