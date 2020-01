Nach zwei Jahren erstmals wieder zum Friseur

Manchmal sollte man Kinder eben doch fernsehen lassen. Bei Tim van de Berg hatte ein Bericht im Kinderkanal auf jeden Fall eine positive Wirkung. 2017 schaute der Elfjährige einen Nachrichtenfilm über ein Mädchen, das seine langen Haare spendete, damit daraus eine Echthaarperücke für einen krebskranken Menschen wird. „Da habe ich gedacht, das will ich auch machen“, erzählt Tim und fährt mit seinem Skateboard eine Kurve. „Die, die keine Haare haben, wollen ja bestimmt eine Perücke.“

Den dicken Anorak hat er abgelegt, damit er seine Ellenbogenschützer anziehen kann. Er skatet gern – wir haben uns an der Halfpipe vor dem Apollo getroffen. Sein dunkelblonder Zopf ist in seinem Schal versteckt. Aber wenn er den Helm und das Zopfgummi ablegt, kommt die Haarpracht zum Vorschein: „60 Zentimeter vom Scheitel bis zu den Spitzen“, sagt er stolz. Seine Mutter fügt an: „Im Sommer, wenn die Luft feucht ist, hat er richtige Locken.“

Tim sei schon immer eigen mit seinen Haaren gewesen, erzählt Tanja van de Berg. Wenn seine Mutter mit der Schere ran wollte, begann sie schon ein paar Wochen vorher, vorsichtig zu fragen. Der Friseurbesuch am Donnerstag wird erst der zweite seines jungen Lebens sein. Nervös? „Nö“, sagt Tim. In seiner Klasse hat keiner so lange Haare wie er – nicht mal die Mädchen. Und dass er seine Mähne morgens und abends ordentlich durchbürsten muss, damit sie nicht verknotet, wird er auch nicht vermissen – ebenso wenig wie das minutenlange Föhnen nach dem Haarewaschen.

Die Friseurin wird seine Haare oben und unten zu einem festen Zopf zusammenbinden. „Hoffentlich tut das nicht weh“, sagt Tim – nun doch etwas besorgt. Dann wird der Zopf abgeschnitten und Tim bekommt eine neue Frisur. Kinnlang sollen die Haare werden, seine Mutter hat schon Fotos vom Wunsch-Haarschnitt herausgesucht.

Dass Kinder in Tims Alter ihre Haare spenden, sei gar nicht so selten, sagt Ulrich Bohnen aus dem Beirat der Stiftung „It’s for Kids“. Dass Jungen es tun, aber schon. „Das ist schon etwas besonderes, was Tim da tut – auch, so lange dran zu bleiben.“ Die Hildener Stiftung hat sich auf Kreativspenden zugunsten von Kindern spezialisiert. Sie arbeitet bundesweit mit 3000 Friseuren zusammen, die die Zöpfe abschneiden und in vorfrankierten Umschlägen zu einer Zweitfrisuren-Manufaktur bei Borken schicken. Die neue Frisur für die Haarspender gibt es oft gratis dazu. Die Manufaktur Rieswick spendet den Gegenwert der Haare: einen Teil bekommt It’s for Kids, ein anderer Teil wandert in einen Fonds.

Wenn Tims Zopf ab ist, wird er mit Haaren ähnlicher Struktur und Farbe zusammengebracht. Für eine fertige Perücke braucht man fünf oder sechs Zöpfe. „Gerade für Kinder ist es schlimm, wenn sie ihre Haare verlieren“, sagt Ulrich Bohnen. „Und wer sich dann keine Echthaar-Perücke leisten kann, leidet besonders. Man sieht eben sofort, dass es sich um Kunsthaar handelt.“