Neue Hoffnung für die Karstadt-Mitarbeiter in Düsseldorf

Düsseldorf. Düsseldorfs Oberbürgermeister Stephan Keller will die Angelegenheit offenbar zur Chefsache machen. Mietvertrag läuft Anfang Januar aus.

Seit Mitte März ist bekannt, dass die Karstadt-Filiale auf der Schadowstraße in der City Anfang des kommenden Jahres geschlossen werden soll. Doch für die Mitarbeitende des Traditions-Kaufhauses gibt es neue Hoffnung. Für OB Stephan Keller (CDU) sei der Standorterhalt und der Fortbestand des Kaufhauses derzeit „zentrale Anliegen“, hieß es gestern in der Sitzung des Stadtrates. Vorangegangen war eine Anfrage des SPD-Ratsfraktion, in der es um den aktuellen Stand in Sachen Karstadt ging. „Die zuletzt geführten Gespräche mit dem Vermieter Signa sowie mit Vertretern der Belegschaft und Gewerkschaften gäben Anlass zur Hoffnung, dass die Standortschließung noch nicht final entschieden wurde“, heißt es in der Antwort der Stadtverwaltung.

SPD-Fraktionschefin Proschmann wünscht sich „aktiveres Vorgehen“

„Wir sind froh, dass auch der Oberbürgermeister das oben auf der Agenda hat“, sagte am Donnerstag SPD-Fraktionschefin Sabina Proschmann am Rande der Ratssitzung. „Aber ich hätte mir seitens der Wirtschaftsförderung ein bisher aktiveres Vorgehen in dieser Sache gewünscht. Man sollte nicht erst dann reagieren, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist.“ Wie man aber hört, soll Keller noch am Mittwoch mit Timo Herzberg aus dem Signa-Vorstand telefoniert haben. Der OB scheint das Thema tatsächlich zur Chefsache zur machen.

Umsatzmiete: Kaufhaus soll zuletzt drei Millionen unter Soll gelegen haben.

Karstadt soll dem Vermieter ein Umsatzvolumen versprochen haben, heißt es. Wie hoch die Summe ist, ist unbekannt. Aber SPD-Frau Proschmann hörte aus Insiderkreisen, dass Karstadt zuletzt drei Millionen Euro unter Soll lag: „Aber wir hatten auch Corona und einen Krieg in Europa, das sind besondere Umstände.“

Der Mutterkonzern Galeria Karstadt Kaufhof will bundesweit 47 Standorte schließen, das Warenhaus auf der Schadowstraße soll Ende Januar 2024 den letzten Verkaufstag haben. Die mehr als 100 Beschäftigten protestierten vor zwei Wochen gegen den Verlust ihres Arbeitsplatzes und haben bereits mehr als 12.000 Unterschriften von Kunden gegen die geplante Schließung gesammelt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Düsseldorf