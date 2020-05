Mit diesem Fahndungsfoto sucht die Polizei Düsseldorf erneut nach zwei mutmaßlichen Räubern, die am 30. Oktober 2017 einen Geschäftsmann in Düsseldorf überfallen und beraubt haben.

Fahndung Neue Spur! Polizei erneuert Fahndung nach Raub in Düsseldorf

Düsseldorf. Zweieinhalb Jahre nach einem Raub in Düsseldorf hat die Polizei erneut Fotos der Gesuchten veröffentlicht. Sie sollen wieder im Lande sein.

Nach dem Überfall auf einen Geschäftsmann am hellichten Tag und auf offener Straße im Oktober 2017 mitten im Düsseldorfer Stadtteil Bilk hat die Polizei neue Spuren. Die Täter sollen im Lande sein. Die Polizei Düsseldorf hat deshalb erneut Fotos der Gesuchten zur Fahndung veröffentlicht.

Es war ein Glückstreffer für die Polizei, dass sich auf dem Fluchtweg der Täter eine Überwachungskamera fand, die tatsächlich Bilder der beiden davon laufenden Räuber mitgefilmt hatte. Doch damit war das Glück der Polizei bis dato aufgebraucht. Bis jetzt. "Die beiden gesuchten Männer sollen mit hoher Wahrscheinlichkeit im Großraum Düsseldorf sein", teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Täter schlugen Opfer nieder und erbeuteten 40.000 Euro

Mehr als 40.000 Euro hatten die beiden auf 20 bis 30 Jahre geschätzten Männer am 30. Oktober 2017 gegen 14 Uhr erbeutet, als sie den 39-jährigen Geschäftsmann auf dem Weg zur Sparkasse an der Brunnenstraße/Ecke Suitbertusstraße überfielen. Der Geschäftsmann - ein Tankstellenbetreiber - habe noch versucht zu flüchten, sei dann aber von den Räubern zu Boden geprügelt worden; vorher hätten sie ihm Reizgas ins Gesicht gesprüht, berichtete die Polizei damals.

Polizei Fahndungs-Video: Räuber auf der Flucht Polizei Fahndungs-Video: Räuber auf der Flucht

Mit mehreren Geldtaschen verpackt in einer blauen Ikea-Tüte seien die Täter dann über die Suitbertusstraße und einen Verbindungsweg am Walter-Eucken-Berufskolleg vorbei zur Dagobertstraße gerannt. Dort habe ein Komplize in einem Fluchtauto gewartet - laut Zeugen wahrscheinlich ein schwarzer Audi Q7. Danach fehlte jede Spur von den Tätern.

Polizei sucht Hinweise zum Aufenthaltsort der Gesuchten

Die Polizei hatte sogar nicht nur ein Foto der mutmaßlichen Täter, sondern sogar ein etwa zehn Sekunden langes Video, das zeigt, wie die beiden nach der Tat davon gelaufen waren. Ein Fahndungsbeitrag in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen xy..." im Juni 2018 brachte zwar mehrere Hinweise. Doch zu den Tätern führten die Hinweise bis dato nicht.

Gleichwohl blieb die Polizei 'am Ball' und nahm den Fall nicht aus den Augen. Nun hat man Hoffnung, die Täter womöglich doch noch zu fassen. So fragt die Ermittlungskommission: Wer kann Angaben zur Identität und dem Aufenthaltsort der Männer machen? Hinweise werden erbeten an das Kriminalkommissariat 13 der Düsseldorfer Polizei unter Telefon 0211/870-0.