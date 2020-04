Karneval Neues Karnevalsmotto in Düsseldorf: „Wir feiern das Leben“

Düsseldorf. Comitee Düsseldorfer Carneval wählte per Videoschalte einstimmig das Motto wegen „außerordentlich positiver und lebensbejahender Einstellung“.

Fünfeinhalb Wochen nach Rosenmontag ist die Suche nach dem Motto der Karnevalssession 2021 entschieden. Unter 408 neu eingereichten Anregungen entschied sich der Vorstand des Comitee Düsseldorfer Carneval (CC) am Mittwochabend per Videoschalte einstimmig für den Vorschlag mit der laufenden Nummer 342: „Wir feiern das Leben“.

Positives Motto in schwierigen Zeiten

Nach den Worten von Präsident Michael Laumen vermittle dieses Motto gerade in dieser schwierigen Zeit der Corona-Krise eine außerordentlich positive und lebensbejahende Einstellung. „Außerdem steht dieses Motto gleichermaßen für das, was unseren Karneval ausmacht: gemeinsam mit anderen Menschen friedlich und fröhlich zu feiern,“ so Laumen.

Schöpfer des Mottos ist Alexander Grunwald aus Düsseldorf. Grünwald ist Vorsitzender der Karnevalsgesellschaft „De lila Engel“ und darf nun am kommenden Rosenmontag den Zoch auf der Ehrentribüne miterleben.

Laumen dankte bei dieser Gelegenheit der Bevölkerung für die enorme Unterstützung beider Mottosuche und betonte, dass es der Vorstand nicht leicht gehabt habe, sich zu entscheiden.

Mottolied von KG Regenbogen und Swinging Funfares

Fest steht auch, wer das neue Mottolied produziert. Zum ersten Mal beauftragte der Vorstand des CC zwei Düsseldorfer Musikgruppen mit der gemeinsamen Umsetzung: die Swinging Funfares und die KG Regenbogen. Für die Swingings ist es eine Premiere, die KG Regenbogen hatte bereits das Motto der Session 2014 „Düsseldorf mäkt sech fein“ musikalisch umgesetzt. Die KG Regenbogen wurde im April 2000 als gegründet, ist heute der größte schwul-lesbischer Karnevalsverein in Deutschland und auch die größte Karnevalsgesellschaft der Landeshauptstadt. Seit dem Gründungsjahr präsentiert sie jedes Jahr ein eigenes Sessionslied.

„Dieses lebenbejahende Motto passt“

Andreas Mauska, Präsident der KG Regenbogen, findet das neue Sessionsmotto gut. Und dies, obwohl er in den letzten Jahren oft skeptisch gewesen ist nach der Motto-Auswahl. „Leben und Feiern gehört zusammen. Dieses lebenbejahende Motto passt“, sagt er. Und: „Da können wir als KG Regenbogen prima etwas drumherum basteln...“

Auch Lothar Hörning, Präsident der Prinzengarde Blau-Weiss, ist begeistert von dem Motto: „Da man ja aktuell sein, will finde ich das jetzt sehr passend.“ Zumal Karneval ja die Aufgabe habe, das Leben zu feiern. „Gut finde ich, dass das Motto nicht in Düsseldorfer Platt ist, so kann es auch jeder verstehen...“