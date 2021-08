Verkehrspolitik Offener Brief: Düsseldorf soll Städteinitiative beitreten

Düsseldorf. Eine Initiative fordert vom Gesetzgeber, Städten die Möglichkeit zu geben, Tempolimits einzuführen. ADFC und VCD fordern Düsseldorfs beitritt.

Lerke Tyra, Vorsitzende des ADFC Düsseldorf, und Jost Schmiedel, Sprecher des VCD Düsseldorf, richten sich in einem offenen Brief an OB Stephan Keller und den Stadtrat. Darin fordern sie, Düsseldorf möge sich der Städteinitiative für Tempo 30 anschließen.

Sicherere und leisere Straßen erhofft

„Lebendige, attraktive Städte brauchen lebenswerte öffentliche Räume“, heißt es im Positionspapier der Initiative. Ein Instrument zum Erreichen dieses Ziels sei ein „stadtverträgliches Geschwindigkeitsniveau im Kfz-Verkehr auch auf den Hauptverkehrsstraßen. Ein innerstädtisches Tempolimit von 30 Stundenkilometern strebt die Initiative an. Das soll zu sichereren und leiseren Straßen führen, aber etwa auch zu besserer Luftqualität. „Nach geltendem Verkehrsrecht haben Kommunen immer noch nicht die Möglichkeit zu entscheiden, wann und wo sie Geschwindigkeiten flexibel und ortsbezogenangeordnet wollen“, erklären Tyra und Schmiedel in ihrem Brief.

Der Bundesgesetzgeber wird von der Initiative aufgefordert, die rechtlichen Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass die Kommunen Tempo 30 als Höchstgeschwindigkeit innerorts dort anordnen können, wo sie es für notwendig halten. „Die von der Initiative geforderte Gesetzesänderung würde es ermöglichen, an die Gegebenheiten in Düsseldorf angepasste Lösungen zu finden“, so Tyra und Schmiedel.

