Paketbote ausgeraubt – Düsseldorfer Polizei sucht Zeugen

Düsseldorf. Zwei Unbekannte beraubten in Düsseldorf einen Paketboten aus. Die Polizei fahndet nun nach den Tätern und sucht nach Zeugen.

Am Dienstagmittag haben zwei Unbekannte einen 22-jährigen Paketboten an der Graf-Recke-Straße beraubt. Offenbar wurde ein Paket zu einer Scheinadresse in Düsseltal bestellt. Während der Zustellung entrissen die Räuber dem Paketboten dann die Lieferung und flüchteten. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Räuber fragten gezielt nach dem Paket

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen wurde, unter Angabe falscher Personalien, eine Internetbestellung zu der Adresse aufgegeben. Während der Auslieferung passten zwei Männer den Boten offenbar ab und fragten gezielt nach dem Paket. Als der Lieferant skeptisch wurde, nahmen ihm die Täter die Bestellung gewaltsam ab. Mutig nahm der Paketbote noch kurz die Verfolgung auf, konnte die Räuber jedoch nicht mehr einholen. Diese flüchteten in Richtung Tiergartenstraße.

Der Beschreibung des Opfers nach sucht die Polizei nun nach folgenden Männern: Der erste Täter ist zwischen 20 und 25 Jahre alt, soll eine schwarze Hautfarbe haben, ist etwa 1,90 Meter groß, insgesamt ist er von dicklicher Statur, hat kurze schwarze Haare und wird mit auffallend großen Lippen beschrieben. Er trug ein schwarzes Polohemd und sprach gutes Deutsch. Der Mittäter ist ebenfalls zwischen 20 und 25 Jahren alt. Er soll eine schwarze Hautfarbe und eine schlanke Statur haben. Er trug eine große schwarze Jacke mit einer großen Kapuze, welche er zum Tatzeitpunkt über den Kopf gezogen hatte.

Hinweise nimmt das Raubkommissariat 13 entgegen unter: