Patienten beklaut: Betrüger mietete sich in Krankenhaus ein

Düsseldorf. Der Polizei Düsseldorf ist wohl ein bundesweit gesuchter Betrüger ins Netz gegangen. Er soll in Krankenhäusern andere Patienten bestohlen haben.

Bei einem besonders dreisten Betrugsversuch ist am Montag ein 41-Jähriger in einem Düsseldorfer Krankenhaus erwischt worden. Der Mann hatte sich laut Angaben der Polizei mit vorgetäuschten Erkrankungen und falschen Personalien bundesweit in verschiedene Krankenhäuser aufnehmen lassen, um seine Zimmernachbarn zu bestehlen. Bei dem Krankenhaus handelt es laut NRZ-Informationen um die Sana-Klinik in Benrath.

Einer Mitarbeiterin war der 41-Jährige aufgefallen, der sich demnach in der Vergangenheit schon einmal in die Klinik eingeschlichen haben soll. Damals soll er seine Mitpatienten im Schlaf bestohlen haben. Als die Polizei die Personalien des 41-Jährigen am „Krankenbett“ kontrollierte, fanden die Beamten bei ihm einen gestohlenen eBook-Reader, mit dem er sich offensichtlich seinen Aufenthalt in dem Düsseldorfer Krankenhaus angenehm gemacht hatte.

Der Mann wird einem Haftrichter vorgeführt

Die Angaben, die der „Patient“ zu seiner Person machte, erschienen den Polizisten unglaubwürdig. Ausweisen konnte der Mann sich nicht, weshalb seine Identität schließlich auf der Polizeiwache anhand seiner Fingerabdrücke festgestellt wurde. Bei dem mutmaßlichen Betrüger handelt es sich laut Polizei um einen wohnungslosen Deutschen.

Der Mann wurde bereits bundesweit wegen der gleichen Masche mit mehreren Haftbefehlen gesucht. Der 41-Jährige schweigt zu Sache, muss sich aber am Dienstag (11. Februar) wegen der aktuellen Tat und den bereits bestehenden Haftbefehlen vor einem Haftrichter verantworten. (red)