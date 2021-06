Pfiffiger 13-Jähriger bringt vermissten Jungen nach Hause

Düsseldorf. Ein 13-Jähriger hat in Düsseldorf einen Fünfjährigen nach Hause gebracht. Dessen Eltern hatten ihn zuvor als vermisst gemeldet.

Mit äußerst viel Feingefühl und dem richtigen Spürsinn war ein 13-jähriger Junge Freitagmorgen in Wersten unterwegs, als er auf einem Gehweg einen kleinen weinenden Jungen sah und ihn nach Hause brachte. Der fünf Jahre alte Junge hatte sich unbemerkt von zuhause entfernt und war kurz zuvor von seinen Eltern als vermisst gemeldet worden.

Als sich Freitagmorgen der 13 Jahre alte Junge mit seinem Fahrrad auf den Weg zur Schule machte, fiel ihm auf der Itterstraße ein kleiner Junge auf, der auf dem Gehweg saß und weinte. Der Jugendliche hielt an und befragte das Kind. Er erfuhr, dass der Fünfjährige sich verlaufen hatte und seine genaue Adresse benennen konnte. „Auf gut Glück“ und in der Hoffnung, das Kind könne sich erinnern, machten sich die beiden in Richtung Feuerwache auf.

Sohn vermisst

Der Plan funktionierte – der Fünfjährige sagte dem kleinen Ermittler, wo er wohnte. So kam es, dass der 13-Jährige den Kleinen bei seinem Vater, der zeitgleich mit der Einsatzleitstelle telefonierte, um seinen Sohn als vermisst zu melden, abgeben konnte.

Die eintreffenden Polizistinnen und Polizisten brachten den kleinen Helden zur Schule und entließen ihn mit großem Dank in den Unterricht.. (KG)

