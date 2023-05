Polizei Düsseldorf sucht Zeugen nach Überfall auf Supermarkt

Düsseldorf. Die beiden Täter drangen am frühen Freitagmorgen durch den Hintereingang in den Laden. Angestellte wurde mit Schusswaffe bedroht.

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Düsseldorf sucht dringend Zeugen, nachdem am frühen Freitagmorgen (5.48 Uhr) ein Supermarkt in Pempelfort überfallen wurde. Eine Mitarbeiterin war in der Filiale mit einer Schusswaffe bedroht worden.

Supermarkt-Angestellte musste Tresor öffnen

Nach Stand der bisherigen Ermittlungen war zur Tatzeit der Haupteingang des Discounters an der Gneisenaustraße/Ecke Blücherstraße noch geschlossen. Doch die zwei Täter betraten über den hinteren unverschlossenen Zugang die Lagerräume des Supermarktes. Im Innern zeigten sie einer Angestellten dann eine Schusswaffe und zwangen sie, den Tresor zu öffnen. Im weiteren Verlauf flüchteten die Täter mit dem erbeuteten Bargeld in unbekannte Richtung.

Täter trug Anzug und Krawatte

Die beiden Räuber können nun wie folgt beschrieben werden: Der erste Täter ist etwa 1, 80 Meter groß und hat blonde Haare. Bei der Tat trug er einen dunklen Anzug mit Krawatte unter einer schwarzen Jacke. Der zweite Täter war dunkel gekleidet. Beide sprachen akzentfrei deutsch und trugen während der Tat eine medizinischen Maske.

Zeugenhinweise nimmt das Raubkommissariat (KK13) der Polizei Düsseldorf unter der Rufnummer 0211-8700 entgegen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Düsseldorf