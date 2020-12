Polizei schnappt Feuerteufel im Düsseldorfer Süden

Düsseldorf. Polizei schnappte im Stadtteil Wersten einen 34-Jährigen, der gerade einen Papiercontainer anzündete. Er könnte weitere Taten begangen haben.

Es sieht nach einem großen Fahndungserfolg für die Polizei im Düsseldorfer Süden aus: Nachdem in den vergangenen Wochen und Monaten im Stadtteil Wersten immer wieder Papiercontainer angezündet worden waren, konnte in der Nacht zum Mittwoch ein 34-jähriger Mann von Zivilkräften bei einer Brandlegung auf frischer Tat geschnappt werden.

Tagelange Geduld zahlte sich aus

Die tagelange Geduld der Beamten des Einsatztrupps der Polizeiinspektion Süd zahlte sich aus. Um 2 Uhr beobachteten die Zivilpolizisten am Werstener Feld, wie sich der 34-jährige Düsseldorfer einem Papiercontainer näherte und sich dabei immer wieder umsah. Im Glauben unbeobachtet zu sein, zündete er dann ein Stück Pappe an und warf dieses in einen der Container. Der Zugriff erfolgte prompt. Die Flammen wurden seitens der Feuerwehr gelöscht, und der einschlägig vorbestrafte Mann wurde vorläufig festgenommen. Mangels bestehender Haftgründe wurde der Feuerteufel nach ersten polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen, heißt es im Polizeibericht.

Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung durch Feuer wurde eingeleitet. Geprüft wird nun, ob der Mann für eine Reihe weiterer Brandstiftungen im Düsseldorfer Süden verantwortlich ist.