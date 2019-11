Polizeieinsatz in Notaufnahme der Uniklinik Düsseldorf

Zwei Strafanzeigen wegen Körperverletzung und eine Strafanzeige wegen Hausfriedensbruchs sind das Ergebnis eines Polizeieinsatzes in der Notaufnahme der Uniklinik Düsseldorf am Wochenende. Laut Polizei hätten sich in der Nacht zu Sonntag mehrere Personen im Patientenbereich offenbar lautstark gestritten. Einer von ihnen soll Angehöriger eines libanesischen Clans sein.

Mit Blut verschmierter Kleidung, lädierten Nasen und anderen Verletzungen seien am frühen Sonntagmorgen zwei Männer nacheinander und in Begleitung weiterer Männer in der Notaufnahme erschienen. Die Polizei und der Sicherheitsdienst der Klinik wurden schließlich alarmiert.

Polizei: Keine weiteren Strafanzeigen durch Klinik-Personal

Die Polizei rückte mit zwei Streifenwagen zu dem Einsatz aus, sagte ein Sprecher auf Nachfrage am Montagmorgen. Die Beamten hätten „vier bis fünf“ Personen vor Ort angetroffen und befragt.

Ein Medienbericht, wonach die Notaufnahme von Clan-Angehörigen „gestürmt“ worden sei, konnte der Sprecher am Montagmorgen nicht bestätigten: „Das geht aus dem Einsatzbericht der Kollegen vor Ort nicht hervor“. Möglicherweise sei in der Notaufnahme eine Auseinandersetzung wieder aufgeflammt, wegen der sich zwei der Männer in der Uniklinik verarzten lassen wollten, erklärte der Sprecher. Die dort angetroffenen Personen und deren Begleiter seien womöglich in der Notaufnahme aufeinander aufeinander gestoßen und „emotionalisiert gewesen“.

Mit Blick auf die beiden Verletzten seien zwei Strafanzeigen wegen Körperverletzung gestellt worden, teilte die Polizei mit. Die Uniklinik habe zudem Strafanzeige wegen Hausfriedensbruchs gestellt, wohl weil sich die Personen nicht an Anweisungen des Sicherheitspersonal in der Notaufnahme gehalten hatten, hieß es bei der Polizei. Der Sprecher sagte zudem: „Weitere Strafanzeigen durch das Personal in der Notaufnahme liegen bei uns nicht vor“.

In der Pressestelle der Uniklinik bestätigte am Montag den Polizeieinsatz. „Die Verletzten wurden durch uns versorgt und wieder entlassen“. Zu einem „Tumult“ sei es nicht gekommen, die Begleiter der Verletzten hätten sich laut Sprecher jedoch „nicht an Regeln gehalten“ und seien vom Sicherheitsdienst des Hauses verwiesen worden. Dass sich Besucher daneben benähmen, „ist leider Alltag in Notaufnahmen“, sagte der Sprecher: „Für unsere Mitarbeiter ist das extrem belastend“. (dae)