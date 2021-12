Als Einsammler solcher Plastikwannen sollen Bundespolizisten am Düsseldorfer Flughafen rund um Weihnachten eingesetzt werden.

Fluggastkontrolle Polizisten als Aushilfskräfte am Düsseldorfer Flughafen

Düsseldorf. Gewerkschaft der Polizei sauer: Weil Sicherheitsfirma DSW Personalengpässe hat, sollen nun hoch qualifizierte Polizisten als Hilfskräfte ran.

Die Bundespolizei hat offenbar Angst vor einem Warteschlangen-Chaos rund um Weihnachten am Düsseldorfer Flughafen. Dort gibt es seit Monaten Probleme mit der zuständigen Sicherheitsfirma DSW, die Folgen sind Warteschlangen vor der Fluggastkontrolle von bis zu einer Stunde und mehr.

GdP: Polizisten werden notfallmäßig geschult

Nach Auskunft der Gewerkschaft der Polizei (GdP) sollen daher als Notfallmaßnahme Polizeibeamte der Bundespolizei als Aushilfen für die Kontrollstellen geschult werden. Sie sollen dann als sogenannte „Wannenrückführer“ eingesetzt werden, also die Plastikschalen, in die Passagiere zur Durchleuchtung Taschen und persönliche Gegenstände legen müssen, nach der Kontrolle einsammeln.

Jürgen Gerdes, Chef der GdP in NRW ist sauer: „Unsere Kolleginnen und Kollegen sollen die zu erwartenden Personalengpässe der Sicherheitsdienstleisters DSW kompensieren.“ Es könne aber nicht sein, das DSW im Sommer 2020 einen Vertrag bekommt „und anschließend nicht in der Lage ist, die vertraglich vereinbarten Leistungen zu Spitzenzeiten zu erbringen“.

Seit Monaten gibt es Probleme am Flughafen, immer wieder ziehen sich lange Schlangen wartender Menschen durch die Flughafen-Halle, weil die Sicherheitsschleusen zu knapp besetzt sind. Immer wieder hatte die Gewerkschaft Verdi die Personalknappheit bei DSW kritisiert, die zur Überlastung des sogenannten Luftsicherheitsassistenten führt. Und auch Passagiere sind betroffen. Immer wieder gab es Wartezeiten von bis zu 90 Minuten. Dadurch verpassten Passagiere ihre Flugzeuge und Airlines verspäteten ihre Abflüge absichtlich, um auf möglichst viele Passagiere zu warten.

Bundesinnenministerium muss handeln

Ein Zustand, der inzwischen untragbar geworden ist, wie auch die GdP findet: „Es ist an der Zeit, dass die DSW und das Bundesministerium des Inneren als Vertragsparteien an einen Tisch kommen, um das Problem zu lösen“, so GdP-Chef Gerdes. DSW ist im Auftrag der Bundespolizei und damit des Bundesinnenministeriums tätig.

Schon mehrfach demonstrierte Verdi gegen die schlechten Arbeitsbedingungen von DSW, wie hier am 29. September. Foto: Socrates Tassos

Eine Forderung, die Gewerkschaftssekretär Özay Tarim von der Gewerkschaft Verdi schon seit Monaten aufstellt. „Gebracht hat es bisher nichts“, sagt Tarim, der für Verdi die Luftsicherheitsassistenten betreut. Tarim warnte schon vor einer Woche vor Engpässen rund um Weihnachten: Es könne heftig werden für abfliegende Fluggäste – und für das Personal.

DSW holt Mitarbeiter aus Urlaub und freien Tagen

Das Unternehmen DSW, das im Oktober bereits den Düsseldorfer Geschäftsführer Peter L. gefeuert hat, hat bereits versucht, Mitarbeiter mit gewährtem Urlaub oder freien Tagen zwischen 22. und 29. Dezember zusätzlich an die Sicherheitsstationen zu holen. Dort sollen jetzt auch die Polizisten eingesetzt werden. Doch für die GdP kann es nicht sein, dass „hoch qualifizierte Bundespolizisten als Wannenrückführer eingesetzt werden, um unternehmerische Defizite der DSW auszugleichen“.

Für die Gewerkschaft der Polizei bestätigt die „desolate Lage am Flughafen die seit Jahren von der GdP geforderte Bündelung aller Luftsicherheitsaufgaben in einer Anstalt des öffentlichen Rechts“.

