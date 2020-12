Hier einige Poller an der Ecke Platanenstraße/Hermannstraße in Düsseldorf- Flingern.

Vandalismus Poller in rot-weißer Farbe bemalt: Stadt stellt Strafanzeige

Düsseldorf. In Düsseldorf sind mehr als Straßenpoller mit rot-weißem Lack beschmiert worden. War es etwa ein militanter Fortuna-Fan?

Vieles deutet daraufhin, dass da ein militanter Fortuna-Fan am Werk war. Mehr als 100 Poller in Flingern sind mit weißem und rotem Lack beschmiert worden. Weil dazu eben Lackfarbe verwendet wurde, können die Poller laut dem Amt für Verkehrsmanagement nur ausgetauscht – und nicht gesäubert – werden. Der Schaden liegt nach Einschätzung der Verkehrsmanager mindestens im fünfstelligen Bereich. Die Stadt stellt nun wegen des hohen Sachschadens Strafanzeige gegen Unbekannt. Die gute Nachricht: Eine Gefährdung durch die angemalten Pöller besteht nicht. Der Austausch kann nach und nach erfolgen, so die Stadt.