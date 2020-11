Professor zu Corona-Folgen: Mehr psychische Erkrankungen

Düsseldorf. Die Pandemie wirkt sich auf die seelische Gesundheit aus. Auch nach einer Infektion leiden viele an Depressionen, so ein Düsseldorfer Forscher.

Psychische Erkrankungen nehmen in Folge der andauernden Corona-Pandemie zu. Zu diesem Schluss kommen verschiedene Studien. Dabei sei einerseits die allgemeine Situation für die Menschen belastend, andererseits gebe es bei sehr vielen Fällen auch die psychische Folgen einer Infektion mit Covid-19, berichtet Nico Dragano, Leiter des Institutes für medizinische Soziologie an der Uniklinik Düsseldorf (UKD).

Schwere depressive Symptome

„Bei der NAKO-Gesundheitsstudie, einer großen Kohortenstudie, wurden nach Beginn der Corona-Pandemie mehr als 113.000 Menschen befragt, wie es ihnen psychisch geht. Es ist klar zu sehen, dass die Zahl der Menschen die Stress empfinden gegenüber der Zeit vor Corona stark angestiegen ist“, berichtet Dragano. „Ein ähnlicher Anstieg ist auch für Depressivität und Ängstlichkeit zu erkennen. Bei einer ähnlichen, kleineren Studie, einer Bevölkerungsstichprobe, in den USA wurde festgestellt, dass schwere depressive Symptome von 2,8 Prozent auf 13 Prozent angestiegen sind“, sagt der Uniklinik-Professor.

Mehr junge Menschen belastet

Das könne man nicht alleine auf die Berichterstattung über Corona zurückführen, sondern auf die allgemeine Situation. „Dazu gehört die Angst vor einer Infektion, die Isolation oder die Angst vor Jobverlust“, so Dragano. „Es sind auch nicht alle gleich betroffen, sondern es trifft besonders Menschen, die ohnehin schon belastet sind. Also Menschen, die bereits in einer prekären Arbeitssituation sind und sich vorher schon Sorgen um ihren Job gemacht haben.“ Aber auch Arme, Menschen mit Vorerkrankungen oder auch Alleinerziehende seien stärker betroffen. Hier gibt es mehr Artikel, Bilder und Videos aus Düsseldorf

Und auch jüngere Menschen seien stärker betroffen als Ältere. „Warum das so ist, das ist noch unklar. Es wird aber so in verschiedenen Studien berichtet“, ergänzt Nico Dragano.

Psychische Folgen der Corona-Infektion

Auch die Infektion mit Corona selbst sei psychisch sehr belastend, erklärt er weiter. „Studien zeigen, das etwa 40 Prozent der Erkrankten anschließend depressive Symptome zeigen. Zudem treten häufig posttraumatische Belastungsstörungen auf. Die Quarantäne ist belastend, ja“, sagt Dragano. „Aber es ist auch keine Alternative, sich zu infizieren.“ Aktuell, mit Stand von Montag, befinden sich 3325 Düsseldorfer in Quarantäne. Das sind 222 mehr als noch am Donnerstag.

Beratungsangebote und Ansprechpartner in Düsseldorf Wer sich in einer psychisch belastenden Situation befindet, kann sich rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr, bei der Telefonseelsorge melden unter den kostenlosen Nummern 0800/1110111 und 0800/1110222. Auch eine Online-Beratung per Chat oder E-Mail sind möglich. Weitere Informationen gibt es im Interneunter: www.telefonseelsorge.de. Weitere Angebote für Studierende: Die psychologische Sprechstunde der Heinrich-Heine-Uni ist dienstags und donnerstags von 10 bis 12 Uhr unter 0211/8 112223 erreichbar. Infos: www.hhu.de/studium/studienberatung/studierende/psychologische-beratung. Bei der Hochschule Düsseldorf (HSD) gibt es Hilfe unter: www.hs-duesseldorf.de/studium/beratung_und_kontakt/psb.

Hilfsangebote nutzen

Institutsleiter Nico Dragano appelliert an Betroffene: „Wenn sich hiervon jemand angesprochen fühlt, kann man nur sagen: Bitte Hilfe suchen! Insbesondere wenn man den Eindruck hat, dass sich das verfestigt“, betont er. „Hausärzte haben in ihren Praxen Hygienekonzepte ausgearbeitet, also haben Sie dort keine Angst vor einer Infektion, sondern gehen Sie hin und reden sie über ihre Probleme mit Ihrem Hausarzt“, so Dragano weiter. „Das gilt ganz besonders, wenn man psychische Vorerkrankungen hatte.“