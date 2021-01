Programm der Diakonie Düsseldorf hilft jungen Geflüchteten

Die Diakonie Düsseldorf gibt mit dem Programm Care Leaver jungen Menschen eine Anlaufstelle, an die sie sich wenden können. (Symbolbild)

Düsseldorf. Die Diakonie Düsseldorf hilt mit ihrem Programm Care Leaver jungen Geflüchteten. Offene Sprechstunde berät und klärt Fragen.

Kadir hat für seine Zukunft genaue Pläne. Gerade holt der 22-Jährige seinen Realschulabschluss nach und möchte dann eine Ausbildung anfangen. Nebenbei hilft der junge Mann ehrenamtlich als Mentor beim Care-Leaver-Programm der Diakonie Düsseldorf. Einem Programm, das auch ihm unter die Arme gegriffen hat. Denn Kadir hat selbst mal Hilfe gebraucht. Als er vor fünf Jahren ohne Begleitung nach Deutschland flüchtet, fehlt ihm das soziale Netz aus Familie und Freunden, das andere junge Menschen in seinem Alter haben. Damals bekam er Hilfe – dann aber wurde er volljährig und fiel aus der Jugendhilfe.

Kadir ist 2015 nach einigen Monaten bei „Jump“, der für unbegleitete minderjährige Geflüchtete, zu einer Pflegefamilie gekommen. Die Hilfen für Jugendliche sind in Deutschland umfangreich. Aber wenn sie enden, und das ist für viele schon kurz nach dem 18., spätestens zum 21. Geburtstag der Fall, müssen sie allein zurechtkommen – in einem Land, dessen Sprache sie vielleicht noch nicht vollständig beherrschen, während über ihren Asylantrag möglicherweise noch nicht entschieden ist.

Diakonie: Programm Care Leaver bietet Anlaufstelle

Das Programm Care Leaver gibt den jungen Menschen eine Anlaufstelle, an die sie sich wenden können – damit sie eben doch jemanden zum Fragen haben, erklärt die Diakonie. Denn gerade in diesem Alter genießt man zwar Unabhängigkeit und Freiheit, manchmal tauchen aber dann doch Probleme auf, bei denen sonst die Eltern oder Verwandte mit gutem Rat zur Seite stehen.

In Düsseldorf-Flingern gibt es drei Mal wöchentlich eine offene Sprechstunde bzw. Einzeltermine während des Kontaktbeschränkungen, in der die Diakonie-Betreuer jungen Geflüchteten bei der Wohnungssuche helfen, dabei, eine Ausbildungsstelle zu finden oder notwendige Formulare auszufüllen.

Ältere geben ihre Erfahrungen weiter

Das Care-Leaver-Programm lebt auch davon, dass die älteren jungen Erwachsenen wie Kadir den jüngeren ihre Erfahrungen weitergeben. Der 22-Jährige wirbt bei anderen geflüchteten Jugendlichen für das Programm und nimmt sie mit nach Flingern. Er übersetzt auch ehrenamtlich für andere Jugendliche, die noch nicht so lange in Deutschland sind. Und gleichzeitig profitiert er selbst von der Unterstützung. „Die ganzen Anträge zum Beispiel, da ist es gut, wenn ich Hilfe bekomme“, sagt er. Mittlerweile spricht Kadir hervorragend deutsch. Seinem Asylantrag wurde nach vier Jahren Bearbeitungszeit stattgegeben. Und auch wenn er immer weniger Unterstützung braucht: Den Kontakt zu den anderen Care Leavern und zur Diakonie will er trotzdem halten. „Das ist ja wie meine Familie.“