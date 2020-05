Foto: OH

Protest-Camp auf der Wiese vor dem Landtag in Düsseldorf

Düsseldorf. Junge Aktivisten aus ganz NRW fordern von der Politik die Auflösung von Flüchtlingslagern. Die Demo ist nicht angemeldet, die Polizei ist vor Ort.

Überraschungsaktion Montag Mittag vor dem Landtag: Etwa 40 Aktivisten haben mit zehn Zelten auf der Wiese vor dem Landtag ein Protest-Camp errichtet. Auch wurden Transparente in die Bäume gehängt. Sie wollen damit auf die Missstände in Geflüchteten-Lagern wie Moria in Griechenland aufmerksam machen.

„Ein Zeichen gegen Rassismus in Europa“

Beim Protestcamp halten sich die Aktivisten an Hygienevorschriften. Foto: OH

„Mit der Aktion wollen wir ein Zeichen gegen Rassismus in Europa und die fortschreitende Entwertung nicht-weißer- und nicht-europäischer Menschenleben setzen“, sagte Thomas Löhr von der Aktivisten-Gruppe „Landtag belagern“, die aus Teilnehmern aus ganz NRW besteht. „Wir setzen uns ein für aktive, grenzenlose Solidarität – auch in Zeiten von Corona.“ Sicherheitsabstände wurden bei der nicht angemeldeten Spontan-Demo konsequent eingehalten, Masken wurden getragen und es gab eine Hygienestation mit kostenlosen Masken und Desinfektionsmittel. Die Polizei ist vor Ort, hat aber bisher nicht eingegriffen.

Politiker sollen nicht länger wegschauen

Die gewählte Protestform vor dem Landtag soll dafür sorgen, dass Politiker nicht länger wegschauen können. „Wenn ihr die Missstände ignoriert, setzen wir euch das Camp vor die Tür“, meint Laura, die in einem der Zelte protestiert. „Wir wollen aufmerksam machen auf die Menschen, die in Geflüchteten-Lagern um ihr Überleben kämpfen oder die bereits auf der Flucht verstorben sind.“ Ein abgestecktes Stück Wiese steht deshalb symbolisch für alle, die nicht dabei sein können. Teil der Aktion ist auch das Verlesen zahlloser Namen von Menschen, die während ihrer Flucht sterben mussten.

Die Aktivisten fordern ein Umdenken im Umgang mit Menschen auf der Flucht und das „sofortige Ende rassistischer EU-Abschottungs-Politik“. Sie möchten die Aktionsform dazu nutzen, den Druck auf Politiker zu erhöhen, so dass Menschen aus Camps wie Moria endlich in Sicherheit gebracht werden. Sie haben konkrete Forderungen, wie die sofortige Evakuierung aller Lager, die sofortige Schaffung sicherer Fluchtwege und das Ende der Abschottung Europas, sowie bedingungsloses Arbeits- und Bleiberecht und ein Ende der Abschiebepraxis.

Einige Protestler haben angekündigt, über Nacht auf der Wiese zu bleiben. (gömi)