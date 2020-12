Protest gegen „Querdenker“ wird in Düsseldorf immer größer

In Düsseldorf ist am Sonntag eine Demo der Querdenker-Szene geplant.

Düsseldorf. Superintendent und Dominkanerpater als Redner bei Gegenprotest in Düsseldorf.

Das Bündnis „Düsseldorf stellt sich quer“ (DSSQ) ruft wie berichtet am kommenden Sonntag ab 12.30 Uhr zu Protesten gegen die „Querdenken“-Aktionen auf. Erwartet werden bei „Querdenken 211“ neben Verschwörungstheoretikern auch eine hohe Anzahl rechter Hooligans und organisierter Neonazis. Die „Querdenken“-Demo findet erstmals im Rheinpark in Golzheim als stehende Kundgebung statt.

Wie die Polizei berichtet, sind neben der Kundgebung von „Querdenken 211“ mit geplanten 1000 Teilnehmern aber auch fünf weitere Demos angemeldet, die sich, so eine Polizeisprecherin, thematisch ähneln. Diese Demos seien von Privatpersonen mit unterschiedlichen Orten und Größen gemeldet worden. Unter welchen Auflagen diese stattfinden, stehe noch nicht fest.

Geistliche treten Redner bei Gegenkundgebung auf

Indes wird der Protest gegen die „Querdenker-Szene“ in Düsseldorf immer größer. Auf der Kundgebung von DSSQ wird gemeinsam mit Vertretern des Düsseldorfer Appells, der Kirchen, der Gewerkschaften und der Künstler sowie mit Vertretern aus Krankenhaus- und Pflegebündnissen ein kritischer Fokus auf die aktuelle Corona-Politik gerichtet und die verschiedenen Facetten der Folgen beleuchtet. Aber: Breiter gesellschaftlicher Protest gegen die „Querdenken-Bewegung“ sei notwendig, „weil sich in ihr Verantwortungsmangel und rechtes Gedankengut breitmachen“, sagt Dominikanerpater Wolfgang, der das Anliegen von DSSQ unterstützt und auf der Gegenkundgebung als Redner auftritt. Auch Christof Seeger-Zurmühlen, Leiter der Bürgerbühne am Schauspielhaus, beteiligt sich an der DSSQ-Demo.

Auf der Kundgebung sprechen auch Heinrich Fucks, Superintendent der evangelischen Kirche Düsseldorf, oder Sylvia Burkert, GEW Düsseldorf.