Lemmer spricht mit Schülern über rechte Vergangenheit

Düsseldorf/Duisburg. Düsseldorfer Ratsherr und Ex-Neonazi Lemmer berichtet in einer Duisburger Schule über seine rechte Vergangenheit und dem Ausstieg aus der Szene.

Der Düsseldorfer Ratsherr Torsten Lemmer (Tierschutz/Freie Wähler) ist eine Reizfigur, vor allem in seiner Heimatstadt Düsseldorf ist der 51-Jährige umstritten. Der Ex-Neonazi hat nach einem Aussteiger-Projekt unter anderem mit den Schauspielern Peter Kern und Christoph Schlingensief mit der rechten Szene nichts mehr zu tun, ist mit einer Muslima verheiratet und zum Islam übergetreten. In Düsseldorf nehmen ihm viele diese Läuterung nicht ab. Im Stadtrat machte er bei der Besetzung der Ausschüsse gemeinsame Sache mit der AfD, mit deren Vertretern er auch immer wieder munter plaudert. „Ich rede mit jedem“, sagt Lemmer dazu.

Aufgewachsen in „normalen, deutschem Elternhaus“

In Duisburg ist der Düsseldorfer Ratsherr Geschäftsführer der Ratsfraktion „Tierschutz DAL“. Dort berichtete er im Rahmen der Projektwoche „Vielfalt“ der Lise-Meitner-Gesamtschule Duisburg jetzt vor rund 70 Jugendlichen der Stufen 8 bis 10 und der Oberstufe aus seinem Leben, seinem Ausstieg aus der rechten Szene und seiner Konversion zum Islam. Lemmer, behütet aufgewachsen in einem, wie er sagt „normalen, deutschen Elternhaus mit einem größeren Bruder“ in Düsseldorf-Vennhausen, wollte mit 14, 15, 16 nicht Mainstream sein: „Ich wollte weder Popper, noch Punker, weder Scooter noch Rudeboy sein.“

Lemmer wollte nie angepasst sein

Torsten Lemmer (links) war mit dem Schauspieler Peter Kern befreundet, nahm mit ihm an einem Aussteigerprojekt teil. Foto: Sergej Lepke

Lemmer legte und legt Wert auf Freiheit, Nicht-Angepasst sein. So engagierte er sich in der FDP, wurde Bundessprecher der Arbeitsgemeinschaft Liberale Schüler und Vorsitzender der Landesjugendpresse NRW, war Mitherausgeber einer Schülerzeitung, Klassen- und Schulsprecher. Durch seine Art und sein Auftreten kamen die Berufe und das Geldverdienen zu ihm, sei es als Geschäftsführer einer Stadtratsfraktion im Rathaus Düsseldorf oder die Herausgabe von rechter Musik und teilweise rechter Literatur. Als Produzent spielte Lemmer eine wichtige Rolle in der neonazistischen Musikszene. Er erkannte früh die Bedeutung des Mediums Musik zur Rekrutierung Jugendlicher für die Neonazi-Szene. Nach Mauerfall und Wiedervereinigung ergaben sich im Rechtsrock-Millieu Möglichkeiten, die Lemmer nutzte. Er verkaufte T-Shirts, Feuerzeuge, LPs und CDs. Viele Ermittlungsverfahren wegen allermöglichen vorgeworfenen Delikte waren die Folge.

Zwei Tipps gab Lemmer, der vor den Schülern offen über seine Nazi-Vergangenheit redete, mit auf den Weg: „Bleibe immer im Gespräch und breche nie die Kommunikationsbrücke zu einem Radikalen, Spinner, Andersdenkenden, Bekloppten, Verrückten ab. Bleib authentisch bei dir selbst, aber höre trotzdem auch anderen zu.“

„Sie haben unsere Projektwoche bereichert“

Nach eineinhalb Stunden, in denen Lemmer auch teils sehr persönliche Frage zu seiner Nazi-Vergangenheit beantwortet hatte, stand der Düsseldorfer auch für Einzelgespräche zur Verfügung. Lehrerin Özlem Yuca sagt anschließend zu Torsten Lemmer: „Sie haben definitiv unsere Projektwoche bereichert!“ Und sein Fazit: „Gerade in Duisburg mit einem der höchsten Stimmanteile für die AfD ist es wichtig Ausstiegsprozesse positive zu begleiten und Kommunikationsbrücken nicht abreißen zu lassen. Eine tolle und ganz bestimmt nicht die letzte Veranstaltung dieser Art in Duisburg, dem Ruhrgebiet und dem Rheinland macht mich hoffnungsvoll, das die anwesenden heranwachsenden Jugendlichen ohne Hass und Häme ihr Leben gestalten können.“ (gömi)



