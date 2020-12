Reiseverkehr: Nur 17 Prozent Auslastung bei den Betten

Düsseldorf. Laut IT.NRW sind die Übernachtungszahlen in Düsseldorf deutlich zurückgegangen. Damit spiegelt das den NRW-Schnitt wider.

Im Oktober 2020 war die Zahl der Übernachtungen in den nordrhein-westfälischen Beherbergungsbetrieben mit 2,9 Millionen um 42,1 Prozent niedriger als ein Jahr zuvor. Wie Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) als Statistisches Landesamt nun mitteilt, lag der Rückgang bei den Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland (231 998) bei 78,9 Prozent. Die Gesamtzahl der Gästeankünfte war mit 1,0 Millionen um 52,1 Prozent niedriger als im Vorjahr. In Düsseldorf sieht die Lage nicht besser aus.

So verzeichnete IT.NRW im Oktober 2020 176.910 Übernachtungen in Düsseldorf und im Kreis Mettmann. Das sind 68,4 Prozent weniger gegenüber dem ersten Halbjahr des Vorjahres. Rund 32.743 Gäste kamen dabei aus dem Ausland. Auch dort ist ein immenser Einbruch von 86,6 Prozent zu verzeichnen, da Corona-bedingt weitaus weniger gereist wurde. Insgesamt hatten im Oktober 2020 in Düsseldorf und dem Kreis Mettmann 291 Betriebe mit 33.341 Betten geöffnet.

Schaut man nur auf die Stadt Düsseldorf, so hatten im Oktober 2019 immerhin 222 Betriebe von 225 geöffnet. In diesem Jahr waren es von 219 dann 200 geöffnete Betriebe. Hinzukommen in beiden Jahren 125 Stellplätze, darunter 65 angebotene. Insgesamt betrug die durchschnittliche Auslastung der Betten im Oktober 2019 in Düsseldorf 52,8 Prozent, jetzt nur noch 17 Prozent. (KG)