Düsseldorf. Saftige Finanzspritze vom Land NRW für die Düsseldorfer Rheinbahn: für die Nachrüstung von 110 Diesel-Bussen gab es 412.500 Euro.

Rheinbahn erhält Geld für Nachrüstung von Diesel-Bussen

Zahlreiche Förderbescheide wurden am Montagmorgen von NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU) an die Verkehrsbetriebe im Land übergeben. Auch Rheinbahn-Chef Klaus Klar freute sich bei seinem Besuch im Ministerium über eine saftige Finanzspritze. Die Rheinbahn erhält 412.500 Euro für die Nachrüstung von insgesamt 110 Diesel-Bussen mit Abgasnachbehandlungssystemen.

„Als Nahverkehrsunternehmen der Landeshauptstadt hat die Rheinbahn das Ziel, erste Wahl für Mobilität in und um Düsseldorf zu sein“ sagte Rheinbahn-Vorstand Klar. „Dazu gehört, dass wir unseren Kunden nicht nur Flexibilität und Komfort, sondern auch nachhaltige Mobilität bieten: Wir investieren allein 73 Millionen Euro, um unsere Busflotte in diesem Jahr auf den Stand der Euro-VI-Norm zu bringen.“ Durch die Unterstützung des Landes Nordrhein-Westfalen trage man nun, so Klar weiter, „gemeinsam zum Luftreinhalteplan der Landeshauptstadt Düsseldorf bei“.

„Für saubere Mobilität und bessere Luft können emissionsarme Busse, die im ÖPNV praktisch den ganzen Tag unterwegs sind, einen wichtigen Beitrag leisten“, sagte Verkehrsminister Wüst. „Wir haben deshalb in Nordrhein-Westfalen die Möglichkeit geschaffen, die Förderung des Bundes für die Nachrüstung von Dieselbussen mit moderner Filtertechnologie auf 95 Prozent aufzustocken.

NRW-Verkehrsminister will klimafreundlichen Verkehr fördern

Der Düsseldorfer CDU-Landtagsabgeordnete Olaf Lehne begrüßt es laut eigener Aussage außerordentlich, „dass die Rheinbahn einen Förderbescheid für die geplante Umrüstung von Dieselbussen erhält. Ich freue mich sehr, dass der ÖPNV in Düsseldorf auf diese Weise klimafreundlicher wird.“ Seine CDU-Landtagskollegin Angela Erwin ergänzt: „Die Übergabe der Förderbescheide zeigt, dass die NRW-Koalition weiterhin auf eine umweltverträgliche Mobilität der Zukunft setzt.“