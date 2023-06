Rheinkirmes Düsseldorf: Die Infos zur Kirmes auf einen Blick

Düsseldorf. Die Düsseldorfer Rheinkirmes ist in diesem Jahr vom 14. bis 23. Juli. Alle wichtigen Infos rund um die größte Kirmes am Rhein auf einen Blick.

Die Düsseldorfer Rheinkirmes gilt als die größte Kirmes am Rhein und findet immer Mitte Juli statt. Hier finden Sie alle wichtigen Informationen rund um Fahrgeschäfte, Feuerwerk und Terminen bei dem großen Volksfest auf den Rheinwiesen im linksrheinischen Düsseldorf-Oberkassel. Mit mehr als vier Millionen Besuchern zählt die Rheinkirmes zu den größten deutschen Volksfesten.

Wann findet die Düsseldorfer Rheinkirmes statt?

Die Düsseldorfer Rheinkimes findet in diesem Jahr vom 14. bis 23. Juli statt.

Welche Brauereien sind mit Festzelten auf der Düsseldorfer Rheinkirmes?

Traditionell sind die bekannten Düsseldorfer Hausbrauereien Zum Schlüssel und Schumacher bei der Rheinkirmes mit Festzelten vertreten, 2022 war zum ersten Mal die Brauerei Gulasch dabei. Weil viele Gastronomen Probleme hatten, Personal zu rekrutitieren, waren die Zelte im vergangenen Jahr kleiner.

Erstmalig mit dabei ist in diesem Jahr die Füchschen Alm, sie wird nahe beziehungsweise unterhalb der Rheinknie-Brücke ihren Platz bekommen. Die Alm besteht aus insgesamt zwei Etagen und war bereits in der kalten Jahreszeit bei der DEG-Winterwelt ein beliebter Treffpunkt.

» Lesen Sie dazu: Kirmes 2023 in NRW: Das sind die Tipps für Rummel-Fans

Das sind die wichtigen Termine auf der Rheinkirmes



Der Pink Monday am Kirmes-Montag ist traditionell für die LGBT-Szene reserviert - und meistens einer der am besten besuchten Tage.

ist traditionell für die LGBT-Szene reserviert - und meistens einer der am besten besuchten Tage. Das große Kirmes-Feuerwerk findet am letzten Kirmes-Freitag, in diesem Jahr also am 23. Juli statt. Während des 25-minütigen Feuerwerks sind die Rheinkniebrücke und die Oberkasseler Brücke gesperrt.

findet am letzten Kirmes-Freitag, in diesem Jahr also am 23. Juli statt. Während des 25-minütigen Feuerwerks sind die Rheinkniebrücke und die Oberkasseler Brücke gesperrt. Sehenswert ist auch der „Historische Festzug” am Sonntagnachmittag. Dann ziehen mehr als 3000 uniformierte Schützen, Musikkapellen, Pferdegespanne und Kutschen durch die Stadt.

Wie kommt man am besten zur Düsseldorfer Rheinkirmes?

Mit dem Auto zur Düsseldorfer Rheinkirmes zu fahren, ist keine gute Idee. In Oberkassel aber auch der Düsseldorfer Innenstadt ist die Parkplatzsuche sehr schwierig. Am besten fährt man mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Rheinkirmes. Das geht dank des Deutschlandtickets auch noch sehr günstig. Direkt an der Kirmes in Oberkassel liegt die Bahn-Haltestelle Luegplatz.

Vom Düsseldorfer Hauptbahnhof fahren die Linien U70, U74, U75, U76 und die U77 direkt hin. Oder Sie steigen bereits eine Haltestelle früher an der Tonhalle aus. Beim Fußmarsch über die Oberkasseler Brücke hat man einen schönen Überblick über den ganzen Rummel.

Fährt die Kirmesfähre von der Düsseldorfer Altstadt nach Oberkassel?

Leider nein. Es stand lange auf der Kippe, ob es die schnelle Verbindung über den Rhein in diesem Jahr wieder geben wird. Auch wenn die Stadt Düsseldorf sich sehr für die Kirmesfähre eingesetzt hat, hat die Betreiberfamilie Schäfer für dieses Jahr absagen müssen. Die Suche nach zusätzlichem Personal während der zehntägigen Kirmes war erfolglos.

Wer veranstaltet die Düsseldorfer Rheinkirmes?

Die Düsseldorfer Rheinkirmes und das Schützenfest wird jedes Jahr vom St. Sebastianus Schützenverein Düsseldorf 1316 ausgerichtet. Das Schützen- und Heimatfest wird zu Ehren des Stadtpatrons Sankt Apollinaris von Ravenna gefeiert, der am 23. Juli Namenstag hat. Der Ursprung des Kirchweihfestes geht bis ins Jahr 1435 zurück. Seit 1901 ist die Rheinkirmes im linksrheinischen Oberkassel beheimatet.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Düsseldorf