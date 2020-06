Er schoss vor vier Jahren einen Mann in einem Düsseldorfer Restaurant ins Bein, tauchte aber vor Haftantritt ab. Jetzt wurde der heute 53-Jähriger gefasst.

Verhaftung Schüsse in Düsseldorfer Restaurant: Verurteilter gefasst

Mönchengladbach/Düsseldorf. Vor vier Jahren schoss ein Mann einen Widersacher in einem Düsseldorfer Restaurant an. Er wurde verurteilt, tauchte aber vor Haftantritt unter.

Fast vier Jahre nach den Schüssen in einem gut besuchten Düsseldorfer Restaurant ist der bereits verurteilte Schütze erneut gefasst worden. Die Polizei habe einen Tipp erhalten und den 53-Jährigen Ende Mai festgenommen, als er ein Restaurant in Mönchengladbach verließ, sagte eine Polizeisprecherin am Montag auf Anfrage. Die „Bild“-Zeitung hatte zuvor berichtet.

Der Verhaftete war zumindest früher der Rockergruppe Hells Angels zugerechnet worden und hatte bei seiner Verurteilung 20 Vorstrafen unter anderem wegen Drogen- und Gewaltdelikten. Er hatte vier Mal auf die Beine eines damals 34-jährigen Widersachers geschossen. Der erlitt zwei Schussverletzungen. Tatort war 2016 ein Restaurant in der Düsseldorfer Innenstadt.

Täter hatte sich ins Ausland abgesetzt

Der Täter hatte auf der Flucht seine scharfe Waffe in einem Blumenkübel „entsorgt“. Der ehemalige Bordell-Türsteher hatte sich danach ins Ausland abgesetzt und war bei seiner Wiedereinreise festgenommen worden.

Im vergangenen Jahr wurde er in Düsseldorf zu fünf Jahren und vier Monaten Haft wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt. Vor seinem Haftantritt war er erneut abgetaucht, weswegen er wieder mit Haftbefehl gesucht worden war.

Nähe zu den Hells Angels

Das Opfer hatte vor Gericht ausgesagt, der Schütze habe wegen seiner Nähe zu den Hells Angels seinen Türsteher-Job in einem Düsseldorfer Großbordell verloren. Eine Woche später sei der Geschasste mit rund 25 Rocker-Kumpanen in bedrohlicher Weise vor dem Etablissement aufgetaucht. (dpa)