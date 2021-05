Schwer verletzt: Frau fährt mit Auto gegen Hauswand

Düsseldorf. Aus bislang unbekannter Ursache ist in Düsseldorf eine junge Frau von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Hauswand gefahren.

Eine 27-jährige Frau ist Montagmittag mit ihrem Auto in Flingern-Süd gegen eine Hauswand gefahren. Dabei zog sie sich schwere Verletzungen zu.

Die Frau war laut Polizei von der Fahrbahn der Erkrather Straße abgekommen und gegen eine Hauswand geprallt. Nach Stand der bisherigen Ermittlungen war die Düsseldorferin mit ihrem Peugeot auf der Erkrather Straße in Richtung Worringer Platz unterwegs. In Höhe des Capitol Theater kam sie aus bislang ungeklärter Ursache in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte dann gegen eine Hauswand. Die Frau wurde von der Feuerwehr schwer verletzt aus ihrem Wagen geborgen.

Ermittlungen dauern an

Rettungskräfte brachten die 27-jährige Düsseldorferin zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. An dem Gebäude entstand lediglich leichter Sachschaden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Düsseldorf