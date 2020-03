Schweres Sexualdelikt: Polizei nimmt drei junge Männer fest

Düsseldorf. Die Polizei Düsseldorf hat drei junge Männer (17, 17 und 19) festgenommen, die zwei Mädchen vergewaltigt und sie dabei gefilmt haben sollen.

Wegen des Verdachts des besonders schweren Falls der Vergewaltigung hat die Polizei am Freitag drei junge Männer (17, 17 und 19 Jahre) in ihren Wohnungen in Düsseldorf festgenommen. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Die Männer sollen im vergangenen Herbst zwei Mädchen (14 und 15 Jahre) vergewaltigt und das Tatgeschehen gefilmt haben.

Polizei fand Beweismaterial bei Durchsuchungen

Wie die Polizei berichtet, sollen die Männer die Mädchen bei einem gemeinsamen Treffen mit hochprozentigem Alkohol willenlos gemacht haben. Anschließend sei es dann in einer Wohnung in Erkrath im Kreis Mettmann zu den massiven sexuellen Übergriffen und Vergewaltigungen gekommen.

Im Zuge der Ermittlungen konnten die drei Männer ausfindig gemacht werden, heißt es. Im Februar 2020 erfolgten laut Polizei dann entsprechende Durchsuchungen, bei denen belastendes Beweismaterial in Form von Videos gefunden wurde. Daraufhin seien Haftbefehle erlassen worden, die an diesem Freitag in Eller und Reisholz umgesetzt wurden. Die Ermittlungen dauern an. (red)