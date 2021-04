Sieben Autos brannten in Düsseldorfer Tiefgarage

Bei einem Brand an der Klosterstraße in einer Tiefgarage mussten sieben Autos gelöscht werden.

Düsseldorf. 29 weitere Fahrzeuge wurden stark beschädigt. Es gab keine Verletzten.

Bei einem Brand in einer zweigeschossigen öffentlichen Tiefgarage an der Klosterstraße standen am Donnerstagmittag sieben Fahrzeuge in Flammen. Durch die Hitze und den Rauch wurden weitere 29 Pkw teilweise stark beschädigt.

Gegen 11.56 Uhr erreichten die Leitstelle der Feuerwehr Düsseldorf mehrere Notrufe über Rauch in der Tiefgarage. Als nur wenige Minuten später die ersten Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, drang bereits schwarzer Brandrauch aus der Zufahrt und den Entlüftungsschächten der Tiefgarage. Zur Unterstützung rückten weitere Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwachen an.

Hauptschule musste Fenster geschlossen halten

Sieben Pkws mussten durch die Feuerwehrleute gelöscht werden, weitere 29 in der Garage abgestellte Fahrzeuge wurden durch den Ruß und die Hitze teilweise stark beschädigt. Zeitgleich zu der Brandbekämpfung kontrollierten weitere Feuerwehrleute das direkt an die Garage angeschlossen Wohngebäude, in dem im Erdgeschoss eine Kindertagesstätte untergebracht ist. Bis hier hatte sich der Brandrauch allerdings nicht ausgebreitet.

Eine Hauptschule an der Klosterstraße musste die Fenster geschlossen halten, damit der Qualm nicht in das Gebäude zieht. Eine Gefahr bestand allerdings nicht.

Die genaue Schadenshöhe kann nicht beziffert werden. Niemand wurde glücklicherweise verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (KG)