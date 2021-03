Sieben-Tage-Inzidenz steigt: Droht Düsseldorf die Notbremse?

Düsseldorf Noch gehört Düsseldorf nicht zu den NRW-Städten, in denen die Corona-Notbremse gelten sollte. Doch schon am Dienstag könnte der Grenzwert fallen.

Noch gehört Düsseldorf zu den wenigen Ausnahmen in Nordrhein-Westfalen: In der Landeshauptstadt liegt die Sieben-Tage-Inzidenz am - und damit knapp unter dem wichtigen Grenzwert von 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche , bei dem die Corona-Regeln wieder verschärft werden müssen. Doch die Tendenz ist eindeutig: Seit Tagen steigt die Inzidenz an, so betrug der Wert vom 19. März noch 60,1. Es ist also nur noch eine Frage der Zeit, bis Düsseldorf ebenfalls über den Grenzwert rutscht.

Was passiert dann? Die Regeln sind klar: In Landkreisen und kreisfreien Städten, deren Wocheninzidenz an drei Werktagen hintereinander über 100 liegt, müssen unter anderem Läden, Sportstätten und Kultureinrichtungen wieder schließen. Die betroffenen Kreise und kreisfreien Städte dürfen aber Ausnahmen für Menschen mit tagesaktuellem negativem Schnell- oder Selbsttests erlauben - die Landesregierung bezeichnet diese Lösung als "Test-Option". Davon unberührt bleiben die schärferen Regelungen zur Kontaktbeschränkung.

Corona: Sieben-Tage-Inzidenz in Düsseldorf steigt seit Tagen an

Damit die Lockerungen in Kraft bleiben, muss ein bestätigter Negativ-Test bei den offiziellen Teststellen in der Stadt vorliegen. Voraussetzung dafür: Betroffene Städte und Kreise müssen mit einer Allgemeinverfügung eine Nachweispflicht für negative Corona-Tests einführen. Die meisten Kommunen in Nordrhein-Westfalen, die schon länger bei einer höheren Inzidenz liegen, haben sich für diesen Weg entschieden. Sie umgehen damit seit Montag die Notbremse. Noch hat sich die Stadt Düsseldorf nicht dazu geäußert, welche Option sie im Fall der Fälle wählen wird. Die unterschiedlichen Regeln in der Übersicht:

Corona-Schutzverordnung in NRW: Diese Regeln würden mit "Test-Option" gelten:

Einzelhandel: Auch Geschäfte, die über den täglichen Bedarf hinausgehen, dürften geöffnet bleiben - allerdings weiterhin nur mit Terminshopping und einer Kundenbeschränkung. Zutritt nur mit negativem Schnell- oder Selbsttests (nach § 4 Abs. 4 der CoronaSchVO). Der Test darf nicht älter als 24 Stunden sein.

Auch Geschäfte, die über den täglichen Bedarf hinausgehen, dürften geöffnet bleiben - allerdings weiterhin nur mit Terminshopping und einer Kundenbeschränkung. Der Test darf nicht älter als 24 Stunden sein. Körpernahe Diensleitungen: Wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann, ist ebenfalls ein Test nötig.

Wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann, ist ebenfalls ein Test nötig. Zoos und Tierparks: Auch hier ist der Zugang mit Tests und Termin weiterhin möglich. Für den Außenbereich gilt keine keine Vorgabe zu den zulässigen Personen je Quadratmeter.

Auch hier ist der Zugang mit Tests und Termin weiterhin möglich. Für den Außenbereich gilt keine keine Vorgabe zu den zulässigen Personen je Quadratmeter. Bibliotheken: Der Betrieb ist unter strikter Beachtung der Hygiene- und Abstands-Regeln zulässig. Testpflicht.

Der Betrieb ist unter strikter Beachtung der Hygiene- und Abstands-Regeln zulässig. Testpflicht. Museen, Ausstellungen, Schlösser etc: Auch hier gilt eine Terminbuchung und eine Testpflicht. Die Anzahl von gleichzeitig anwesenden Besucherinnen und Besuchern in geschlossenen Räumen darf eine Person pro 20 Quadratmeter nicht übersteigen.

Auch hier gilt eine Terminbuchung und eine Testpflicht. Die Anzahl von gleichzeitig anwesenden Besucherinnen und Besuchern in geschlossenen Räumen darf eine Person pro 20 Quadratmeter nicht übersteigen. Kontaktbeschränkung: Treffen im öffentlichen Raum sind mit höchstens einer Person aus einem anderen Hausstand möglich. Kinder bis zu einem Alter von einschließlich 14 Jahren werden dabei nicht mitgezählt. Paare, unabhängig von den Wohnverhältnissen, gelten als ein Hausstand. Ausnahme bei den Ostertagen (1.-5. April): zwei Hausstände mit insgesamt maximal fünf Personen, Kinder unter 14 Jahren nicht mitgezählt.

Corona-Schutzverordnung in NRW: Diese Änderungen sieht die Notbremse vor