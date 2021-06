Skelettierte Leiche im Gebüsch gefunden

Düsseldorf. Frau hatte den Toten beim Spaziergang mit dem Hund entdeckt. Ermittlungen dauern an.

Laut Polizei ist am Dienstag der Leichnam eines Mannes in der Nähe der Tankstelle am Freiligrathplatz im Stadtteil Stockum entdeckt worden. Eine Frau hatte die Leiche beim Spaziergang mit ihrem Hund im Gebüsch entdeckt.

Die Identität des Toten sowie die genauen Umstände seines Todes sind noch völlig unklar, sagt eine Polizeisprecherin auf NRZ-Nachfrage. Die Leiche sei teilweise schon skelettiert, so die Sprecherin weiter. Daher ließe sich nur sagen, dass es sich um einen Mann handele. Die Ermittlungen dauern an, man gehe aber bisher nicht von einem Tötungsdelikt aus. (kg)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Düsseldorf