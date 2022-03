Skizze von Tillys Düsseldorfer Putin-Wagen wird versteigert

Düsseldorf. Die signierte Skizze wird von der Diakonie Düsseldorf versteigert. Der gewonnene Erlös soll in Hilfen für Geflüchtete aus der Ukraine fließen.

Sie hat für großes Aufsehen gesorgt: Die Plastik eines die Ukraine verschlingenden Putins von Karnevalswagenbauer Jacques Tilly. Der Wagen, der nach Beginn von Russlands Angriffskrieg am Rosenmontag in Düsseldorf präsentiert wurde, wird bald auf Reisen gehen und in Berlin Station machen.

Versteigerung der Skizze zur Hilfe Geflüchteter

Die Vorskizze im A3-Format war die Grundlage für die Skulptur von Jacques Tillys Putin Wagen Rosenmontag 2022. Foto: Jacques Tilly

Die Vorskizze im A3-Format, die Grundlage für die Skulptur war, bleibt dagegen in Düsseldorf. Jacques Tilly hat sie signiert und der Diakonie Düsseldorf gespendet, um sie für einen guten Zweck zu versteigern. Der Erlös aus der Versteigerung fließt in Hilfen für Geflüchtete aus der Ukraine, zum Beispiel für SIM-Karten, damit die Ankommenden Kontakt in die Heimat halten können, Lebensmittel-Gutscheine, um sich mit dem Nötigsten zu versorgen oder Kinderwagen und Babykleidung, die möglicherweise auf der Flucht zurückgelassen werden mussten.

Tilly fordert Zeichen der Solidarität

„Wir müssen in diesen Zeiten zusammenstehen“, erläutert Tilly das Engagement und fordert die Düsseldorfer auf: „Zeigen Sie sich solidarisch. Unterstützen Sie die Menschen aus der Ukraine.“ Die Diakonie Düsseldorf versteigert die Skizze auf ihrem Facebook-Account: www.facebook.com/diakonie.duesseldorf. Dort können über die Kommentarfunktion seit gestern bis zum 17. März um 15 Uhr Gebote abgegeben werden.

Wer beim Bieten lieber anonym bleiben möchte, kann sein Gebot auch per Mail senden an: spenden@ diakonie-duesseldorf.de

