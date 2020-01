So hilft ein Café in Düsseldorf-Bilk Menschen in Notlage

Es ist eine schöne Geste der Nächstenliebe: Mit den Anfangsworten „Hallo Mensch“ richtet sich das Café „Espresso Perfetto“ an der Bilker Allee an Menschen in einer finanziellen Notlage. Ihnen will das Team helfen, indem sie später oder auch mal gar nicht bezahlen müssen. Ein entsprechender Aushang hängt in einer Fensterscheibe. Darin heißt es, dass man sich „bitte keine Sorgen darüber“ machen soll, dass man gerade nicht bezahlen kann und es später noch tun kann.

„Falls du auch später nicht bezahlen kannst, ist das auch nicht schlimm, denn das Wichtigste ist, dass du nicht hungern musst“, heißt es weiter in dem Aushang. Es sollen die Menschen erreicht werden, die es dringend brauchen. „Wir wissen, dass das Leben einem manchmal schwer erscheint und man sich in Situationen befindet, die einen ausweglos erscheinen, doch wir können einander, auch wenn es nur Kleinigkeiten sind, helfen.“

Menschen können später bezahlen – müssen aber nicht

Diakoniepfarrer Thorsten Nolting findet die Idee des Cafés „sehr gut“. Ein ähnliches Konzept habe er selbst vor vielen Jahren in der Johanneskirche ins Leben gerufen. Auch dort gibt es etwas für das leibliche Wohl für einen Solidaritätspreis. „Es ist wichtig, solche nicht durchkommerzialisierten Räume zu haben, um Menschen nicht auszuschließen“, findet Nolting. Oft wollen die Menschen aber auch gar nichts essen oder trinken, sondern „einfach nur irgendwo reingehen und sich dazusetzen, um Gesellschaft zu haben“.

Dass Café an der Bilker Allee zahlt bisher das Essen und Trinken aus eigener Tasche. Dass dabei Vertrauen investiert wird in die Menschen hält Nolting ebenfalls für wichtig. „Die Menschen zahlen das einen auf jeden Fall mit großer Dankbarkeit zurück.“ Es gebe zudem mehr Solidarität in der Gesellschaft als man glaubt.

Alles auf Vertrauensbasis

Auch in den sozialen Netzwerken, etwa in der Facebook-Gruppe „Nett-Werk Düsseldorf“ findet die Aktion großen Anklang. Eine Userin schreibt: „Bitte mehr davon, dann geht es uns allen besser. Dann können auch die Rentner, die sich sowas nie leisten können, mal in ein Kaffee gehen und unter Leuten sein.“

Eine andere lobt: „Die Welt würde anders aussehen, wenn mehr Menschen so wären wir ihr.“