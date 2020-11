Stadtrat: SPD Düsseldorf hadert mit der Volt-Fraktion

Düsseldorf. In sozialen Medien zeigen sich Parteimitglieder enttäuscht über die Kooperation in Düsseldorf. Auch über die Sondierungen wird debattiert.

In der Düsseldorfer SPD regt sich Unmut über die erst vergangene Woche geformte Fraktion mit der pro-europäischen Partei Volt. Auch hadern viele SPD-Mitglieder mit der immer wahrscheinlich werdenden schwarz-grünen Koalition aus CDU und Grünen, welche die SPD in die Opposition drängen würde. In sozialen Medien wie Facebook diskutieren Sozialdemokraten über die möglichen Folgen der Kooperation mit Volt. Einige befürchten negative Auswirkungen auf die künftigen Wahlerfolge der SPD in Düsseldorf.

Kein progressives Bündnis

„Ich hätte mich über eine Einladung zur Sondierung eines bunten linken Bündnisses gefreut“, schreibt Karl-Heinz Krems, ehemaliger SPD-Landtagsabgeordnete und Ex-Staatssekretär im NRW-Justizministerium, auf seiner Facebook-Seite und beklagt, diese Art von Bündnis sei nicht geprüft worden. Zuvor hatte sich auch der Düsseldorfer SPD-Chef Andreas Rimkus enttäuscht gezeigt von der immer wahrscheinlicheren schwarz-grünen Koalition (NRZ berichtete). Die Grünen haben „die progressive Mehrheit der letzten sechs Jahre gegen eine konservative eingetauscht“, so Rimkus.

Der SPD habe ein Gesprächsangebot der CDU vorgelegen, welches man abgelehnt habe. Lediglich das Angebot der Grünen, Ampel-Sondierungen durchzuführen habe man angenommen. Weitere Gesprächsangebote an die SPD habe es nicht gegeben, schreibt Krems weiter.

Kritik an SPD-Führung

„Die Professionalität der SPD in Düsseldorf ist nicht zu überbieten“, entgegnet ironisch das ehemalige Vorstandsmitglied der Düsseldorfer SPD, Frajo Goebel, unter dem Facebook-Beitrag. „Mit der CDU reden die nicht, die Grünen stoßen sie vor den Kopf, obwohl noch offen ist ob es überhaupt zu einem Bündnis kommt“, kritisiert er die Stellungnahme der Partei, in der man noch am Montagabend die Grünen scharf angriff.

„Damit dürfte diese Türe zu sein“, schreibt Goebel weiter und setzt seine Grundsatzkritik an den Entscheidungen der SPD fort: „Aber sie haben ja Volt.“ Die Europapartei habe die SPD bei der Kommunalwahl bereits Stimmen gekostet, wolle nun ihr Know-how und werde in fünf Jahren fit sein, um der SPD richtig die Wähler streitig machen.

Verlust des Alleinstellungsmerkmals

Auf seiner eigenen Seite geht er weiter auf die SPD/Volt-Fraktion ein. Die Sozialdemokraten verlieren durch die Kooperation ihr Alleinstellungsmerkmal, befürchtet das ehemalige SPD-Fraktionsmitglied: „In meiner Zeit als Geschäftsführer hatte die SPD-Ratsfraktion 37 Mitglieder und stellte mit Marlies Smeets die Oberbürgermeisterin. Heute ist die Fraktion nur noch 16 Mitglieder schwach“, schreibt er. „Als wenn das nicht schon schlimm genug wäre, verschwindet nun auch der gute Name, der für über 100 Jahre erfolgreiche Arbeit im Düsseldorfer Stadtrat steht.“

Der Name der SPD sei Teil der Düsseldorfer Stadtgeschichte, so Frajo Goebel weiter. „Ich finde es geschichtsvergessen und empörend, dass die einmalige Identität einer Fraktion, eher beiläufig, fast über Nacht aufgegeben wird. Noch schlimmer, es scheint ohne jedes wenn oder aber, von Partei und Fraktion hingenommen zu werden.“ In den Kommentaren unter Goebels Beitrag äußerten sich Nutzer ebenso enttäuscht über die gemeinsame Fraktion mit Volt.