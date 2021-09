SPD Düsseldorf unterstützt DSW-Beschäftigte am Flughafen

Mitarbeiter des Flughafens Düsseldorf protestierten am Mittwoch gegen schlechte Arbeitsbedinungen im Terminal am Flughafen Düsseldorf. Vorne: Verdi-Gewerkschaftssekretär Özay Tarim.

Düsseldorf. Die Düsseldorfer SPD zeigt sich solidarisch mit den Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes am Airport. Druck auf die Landesregierung.

Die SPD Düsseldorf steht weiterhin solidarisch an der Seite der Beschäftigten der Flugsicherheit am Düsseldorfer Airport. Eine entsprechende Erklärung – unterschrieben Annika Maus und Oliver Schreiber (Vorsitzende der SPD Düsseldorf), den beiden Bundestagsabgeordneten Zanda Martens und Andreas Rimkus sowie vom Landtagsabgeordneten Markus Weske – ging jetzt an die Beschäftigten des in die Kritik geratenen Sicherheitsunternehmens DSW. „Massive Überlastung, Verletzung von Mitbestimmungsrechten, Missbrauch bzw. Nichtbeachtung von Arbeitnehmer*innenrechten, vorgeschobene krankheitsbedingte Kündigungen und Abmahnungen – wir sagen, es reicht“, heißt es dort.

Taktik der Versprechungen und des Aussitzens

Schon viel zu lange käme DSW mit seiner Taktik der Versprechungen und des Aussitzens durch. „Bund, Land und Kommune sind hier in der Pflicht und müssen endlich handeln. Es ist schön, wenn mittlerweile sogar die Bundespolizei selbst die Lage kritisiert. Der Kritik müssen aber Taten folgen, sonst ist sie nichts wert. Wenn Private den Auftrag nicht erfüllen können, muss Letzterer wieder in die Hand des Staates gehen – natürlich unter Übernahme aller Beschäftigten von DSW.“ Auch die CDU-geführte Landesregierung müsse sich dafür einsetzen, dass der Bundesinnenminister sich bewegt. Und die Stadt Düsseldorf als Anteilseignerin am Flughafen „deutlich machen, dass die Gesundheit und die Rechte von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern wichtiger sind als Profitinteressen Einzelner“.

Am vergangenen Mittwochmittag hatten wie berichtet zahlreiche DSW-Beschäftigte am Airport für bessere Arbeitsbedingungen demonstriert.

