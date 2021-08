SPD Düsseldorf will bei Landtagswahl 2022 punkten

Düsseldorf. 147 Delegierte wählten die Direktkandidaten für die vier Düsseldorfer Landtagswahlkreise. In einem Kreis gab es eine Kampfkandidatur.

Die Düsseldorfer SPD hofft bei der NRW-Landtagswahl am 15. Mai 2022 auf ein gutes Ergebnis und will alle vier Wahlkreise in der Stadt gewinnen. Am vergangenen Samstagabend wählten 147 Delegierte die ihre vier Direktkandidaten im Geschwister-Scholl-Gymnasium in Bilk.

Parteichefs lassen sich aufstellen

In Wahlkreis 41 trat der Landtagsabgeordnete Markus Herbert Weske an und wird dank 93,8 Prozent Zustimmung der Delegierten auch bei der kommenden Wahl für die Sozialdemokraten antreten. 76,6 Prozent stimmten für die Düsseldorfer SPD-Chefin Annika Maus in Wahlkreis 43. Der Bezirksvertreter in der BV 10 und ehemalige Ratsherr Jürgen Bohrmann kam für den Wahlkreis 44 auf 82,9 Prozent Zustimmung.

Die Bildung im Fokus

Einzig in Wahlkreis 42 kam es zu einer Kampfkandidatur. Der Co-Parteichef von Annika Maus, Oliver Schreiber trat gegen den Stadtratskandidaten der Kommunalwahl von 2020 an, Jan Romich. Mit 113 zu 33 Stimmen fuhr Schreiber jedoch einen klaren Sieg ein. Er wolle sich besonders für die Bildungspolitik einsetzen: „Es darf in NRW einfach keine guten und schlechten Schulen geben. In Düsseldorf haben wir vorgemacht, wie es geht: Investitionen in moderne Schulgebäude und Digitalisierung, flächendeckend Schulsozialarbeit, mehr offener Ganztag, Erhalt von Förderschulen und mehr inklusiver Unterricht.“

Kritik an Ministerpräsident Armin Laschet

Nach Ansicht von Annika Maus brauche NRW nun einen Neustart: „Unter Armin Laschet und seiner Regierung aus CDU und FDP ist NRW Schlusslicht geworden: Bei Bildungsausgaben und der Aufklärung von Verbrechen“, kritisiert sie. „Spitze sind wir hingegen beim Stau und Coronainzidenzen.“ Sie wolle sich besonders für bezahlbares Wohnen einsetzen.

Abgeordneter Markus Herbert Weske ist in der SPD-Landtagsfraktion unter anderem verantwortlich für Haushalts- und Finanzpolitik. Er fordert von der Landesregierung, „Grundstücke, die dem Land gehören, umgehend Wohnungsgenossenschaften zur Verfügung zu stellen und nicht für die Schaffung von Luxuswohnungen oder Bürokomplexen.“

