SPD kritisiert Vallourec für Werksschließung in Düsseldorf

Rund 1000 Vallourec-Arbeiter aus Düsseldorf und Mülheim an der Ruhr hatten am 16. Mai vor der Konzernzentrale in Paris gegen Schließungen protestiert. Dennoch hat Vallourec nun das Aus seiner NRW-Standorte bekanntgegeben.

Düsseldorf. Über 120 Jahre bestand das Rather Stahlröhrenwerk, in dem heute rund 1650 Menschen arbeiten. Jetzt steht es vor dem Aus.

Ein Traditionsunternehmen schließt Ende 2023: Das Vallourec-Werk in Rath, einst das Mannesmann-Werk, produzierte seit 1899 Stahlröhren. Mittwoch hat der französische Mutterkonzern das Ende verkündet (NRZ von gestern). Dort arbeiten 1650 Beschäftigte. Auch das Werk in Mülheim/Ruhr wird dicht gemacht. Bereits 2020 schloss ein weiteres Werk in Reisholz.

Oberbürgermeister sieht in Schließung Zäsur

„Die Entscheidung aus der Pariser Konzernzentrale macht uns tief betroffen“, äußerte sich Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU). „Wir denken in diesen Stunden an die vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, an die traditionsreiche Verbindung zwischen Düsseldorf und Vallourec und an die vielen Jahre guter und vertrauensvoller Zusammenarbeit.“ Die Entscheidung stelle eine Zäsur dar. „Wir werden weiterhin mit Vallourec im engen Austausch stehen und nach Kräften das Unternehmen, besonders aber die betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, auf diesem schwierigen Weg begleiten.“

Düsseldorfs Sozialdemokraten kritisieren die Schließung scharf: „Dieses Szenario wäre vermeidbar gewesen“, so die SPD-Bundestagsabgeordneten Zanda Martens und Andreas Rimkus. „Wir sind wütend und enttäuscht, dass die Unternehmensleitung in Paris sich offenkundig gegen eine innovative Weiterentwicklung von Standorten mit teils 120 Jahren Industrietradition entschlossen hat.“ Ihr Urteil: „Das Management in Paris schert sich offenkundig nicht um die Mitarbeiter in Deutschland.“

SPD: Werk hätte Zukunft haben können

Dabei habe es anders kommen können: „Die Produktionsfertigkeiten von Vallourec hätten ihren Platz in der Zukunftswirtschaft gehabt“ – etwa im Bereich der Wasserstoffspeicherung. Produktionskapazitäten seien nicht genutzt, die Werke willentlich kaputtgemacht worden. Dahinter ständen finanzielle Interessen beteiligter Investoren. „Die Werksschließung ist natürlich der einfachere Weg – auf dem Rücken Tausender Beschäftigter, die ihre Arbeit verlieren, und deren Familien“, so Martens.

„Es kommt jetzt auf die Ausgestaltung des Sozialtarifvertrags an, auch wenn der die jetzt verschwindenden Arbeitsplätze nicht ersetzen kann“, so Rimkus. „Hier können sich die Beschäftigten, ihre Betriebsräte und die IG Metall der Solidarität von uns und der SPD-Düsseldorf gewiss sein“, verspricht er.

