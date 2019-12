Düsseldorf. Eine 49-Jährige hat am Düsseldorfer Flughafen die Bundespolizei beschäftigt. Sie hatte vorgegeben Sprengstoff im Handgepäck mit sich zu führen.

Sprengstoff im Handgepäck? Frau (49) täuschte Straftat vor

Eine 49-jährige Frau hat am Düsseldorf Flughafen vorgegeben, Sprengstoff in ihrem Handgepäck mit sich zu tragen – und damit den Betrieb im Kontrollbereich am Freitag aufgehalten. Das Gepäckstück wurde geprüft, eine Gefährdung konnte aber ausgeschlossen werden. Von diesem Vorfall berichtet die Bundespolizei am Montag.

Polizei stellte typische Reiseutensilien fest

Vor der Kontrolle zum Bereich der Flug-Gates habe die Passagierin am Freitag mehrfach geäußert, dass sie Sprengstoff bei sich bzw. in ihrem Handgepäck trage. In dieser Folge wurde diese Kontrollspur gesperrt, bevor die 49-Jährige die Luftsicherheitskontrolle passieren konnte.

Ein Bundespolizist habe die Frau zu ihren Äußerungen befragt und sie auf die möglichen strafrechtlichen sowie zivilrechtlichen Konsequenzen aufmerksam gemacht. Die Frau sei jedoch nicht einsichtig gewesen. Das Handgepäck wurde mittels Röntgenbild ausgewertet und auf Sprengstoff untersucht. Es wurde aber nichts vorgefunden, nur typische Reiseutensilien seien festgestellt worden.

Frau wurde vom Flug nach Singapur ausgeschlossen

Die Polizei belehrte die 49-Jährige aufgrund der Vortäuschung dieser Straftat, sie wurde daraufhin in die Diensträume der Bundespolizei geführt, heißt es in der Mitteilung. Die Frau habe angriffslustig reagiert und jegliche Kommunikation abgewehrt. Die Frau versuchte laut Polizei auch, die Diensträume zu verlassen. Von ihrem Flug nach Singapur wurde sie ausgeschlossen.

Warum die Frau vorgegeben hat, Sprengstoff mit sich zu tragen, bleibt offen. Die Bundespolizei informierte die Staatsanwaltschaft Düsseldorf über den Vorfall. Sie müsse nun entscheiden, ob ein Verfahren eingeleitet wird. (red)