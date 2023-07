Stabhochspringerinnen erobern das Düsseldorfer Rheinufer

Düsseldorf. Am ersten Tag der „Finals“ fand das Stabhochspringen der Frauen vor toller Kulisse am Rheinufer statt. Athletinnen gaben Publikum Schulnote eins.

„Absolut super, dass wir so etwas in Düsseldorf haben“, sagte Josef Hinkel am Donnerstag auf der Tribüne, die am Unteren Rheinwerft aufgebaut worden war. Mit „so etwas“ meinte der CDU-Bürgermeister das erste Top-Event im Rahmen der „Finals“, die bis Sonntag in Düsseldorf ausgetragen werden. Hinkel war einer von fast 1000 Schaulustigen, die sich am Rheinufer an der Deutschen Meisterschaft der Stabhochsprung-Frauen erfreuten. „Dieser Ort hier ist perfekt für solche Veranstaltungen, vergangene Woche beim Frankreichfest waren hier die Breakdancer, das war auch richtig gut“, sagte Hinkel, der sich später zu Stephan Keller und Burkhard Hintzsche gesellte. Der OB und sein Stadtdirektor waren ebenfalls gebannt von dem Wettkampf – nach einer Stunde wurde es so warm auf der VIP-Tribüne, dass sich die beiden Sonnencreme auf die Nasen schmieren mussten.

Ehepaar kam extra aus Solingen angereist

Bestes Wetter, tolle Kulisse, toller Sport: Gisela Schmitz und ihr Mann Heinz kamen eigens mit dem E-Bike aus Solingen angereist, um sich das Spektakel auf dem Rheinwerft-Stück zwischen Apollo-Theater und Schlossturm anzuschauen. „Wir sind große Leichtathletik-Fans, und einen solchen Wettbewerb in dieser ungewöhnlichen Umgebung zu gucken, das wollten wir nicht verpassen“, so die Seniorin, die mit ihrem Gatten auch noch zum Triathlon kommen will.

Denn Düsseldorf steht dieses Wochenende ganz im Zeichen des nationalen Top-Sports. Nicht nur das Stabhochspringen am Rheinufer, das heute Nachmittag mit dem Männer-Wettkampf weiter geht, sorgt für Aufsehen. Auch die Deutschen Meisterschaften in 3x3 Basketball, Bogensport, Geräteturnen, Judo, Karate, Rhythmischer Sportgymnastik, Taekwondo, Tischtennis, Trampolinturnen und Triathlon werden in der Landeshauptstadt ausgetragen. Wegen des Triathlons, der Sonntag stattfinden wird, werden Teile des Hafens und der City von heute an gesperrt, am Sonntag auch die Oberkasseler Brücke, Kniebrücke (jeweils Gegenfahrbahn) und der Kaiser-Wilhelm-Ring. Das 3x3-Basketball-Turnier steigt am Burgplatz, das Castello als Sportstätte teilen sich die Sportarten Karate, Taekwondo, Judo und Tischtennis.

Das Fernsehen liefert tolle Bilder aus der Rheinmetropole

Und das Fernsehen liefert tolle Bilder aus Düsseldorf. Am Donnerstag fing das ZDF die Atmosphäre am Rheinufer wunderbar ein. Deshalb hatte sich Sebastian aus Wersten überhaupt auf gemacht in die City. „Ich habe im Vorfeld nichts mitbekommen“, so der Student. „Als ich eben aber den Livestream eingeschaltet habe, sah ich die Bilder vom Stabhochsprung. Da habe ich mir gedacht: Nichts wie hin!“

Die Athletinnen hatten zuvor leichte Befürchtungen, der Wind am Rheinufer könnte sich negativ auf die Leistungen auswirken. Das Gegenteil war der Fall. Friedelinde Petershofen und Luzia Herzig etwa schafften ihre Jahresbesthöhe. Clara Rentz gab – obwohl früh ausgeschieden – dem Düsseldorfer Sportpublikum sogar die Schulnote eins. Und die Frau kommt aus Köln.

