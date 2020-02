Stadt baut schon an der U81-Trasse am Düsseldorf-Airport

Alexander Führer ist aufgebracht: „Die Stadt hält sich wieder nicht an Abmachungen.“ Gemeint ist die Baustelle zwischen Tor 1 und Terminal A auf dem Grundstück des Düsseldorfer Flughafens. Dort sollen Führer zufolge derzeit Bauarbeiten für die neue U-Bahnlinie U81 stattfinden – und das obwohl die Stadt zugesichert habe, mit tiefgreifenden Arbeiten bis anfang April zu warten.

Stadt hat derzeit Klage wegen U-Bahnlinie am Hals

„Das ist bemerkenswert, weil die Stadt doch immer wieder erklärt hat, bis Ende Februar 2020 „nur“ Leitungen verlegen, Bäume zu fällen und Flächen frei machen zu wollen“, so Alexander Führer von der Ratsfraktion Tierschutz/Freie Wähler und Spitzenkandidat zur Wahl der Bezirksvertretung 5. Am Wochenende hat er sich ein eigenes Bild von den Bauarbeiten vor Ort gemacht: „Für mich war klar, dass hier keine einfachen arbeiten stattfinden, wie die Stadt zugesichert hat. Hier wird der Asphalt aufgerissen, mit dem Bagger werden Kubikmeter an Erde abgehoben und massive Rohre verlegt. Das sind für mich richtige Tiefbauarbeiten“, so der „Bezirkskümmerer“.

Bauarbeiten zu Projekt in Millionenhöhe

Bürger hatten gegen den Bau der Linie U81 geklagt – eine Entscheidung soll demnach spätestens am 2. April vorliegen. „Die Stadt hatte gesagt, dass sie bis dahin keine wesentlichen Arbeiten durchführen wolle“, so Führer. Doch um was für Arbeiten handelt es sich derzeit auf dem Gelände des Flughafens? Airport-Sprecher Thomas Kötter sagt, es handele sich lediglich um „Vorbereitungen für richtige Baumaßnahmen“. Doch Führer widerspricht: „Gut informierte Kreise aus dem Flughafen haben mit berichtet, dass auf Grundstücken des Flughafens tatsächlich sehr umfangreiche Bauarbeiten im Wert von rund vier Millionen Euro zur U81 durchgeführt würden, für die es im Vorstand und Aufsichtsrat des Flughafens keine Zustimmung gäbe.“

Entscheidung ohne Zustimmung

Laut dem Politiker der Tierschutzpartei/Freie Wähler stecke Kalkül hinter den Bauarbeiten: „Geisel soll bei einem Treffen im Airport gesagt haben, dass die Bauarbeiten dort unverzüglich stattfinden sollen.“ Die Entscheidung soll sogar gegen den Willen den Flughafen-Anteilseigners – der kanadische Fonds namens PSP – der sich nun an den Kosten hälftig beteiligen müsse, behauptet Führer. Laut ihm soll es keine Zustimmung der Mitgesellschafter gegeben haben. (fliep)