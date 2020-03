Stadtparkasse Düsseldorf schließt ab Mittwoch Filialen

Düsseldorf. Coronavirus: Nur elf Filialen bleiben geöffnet und auch der Sparkassen-Bus fährt weiter. Die Geldversorgung der Düsseldorfer sei aber gesichert.

Auch die Stadtsparkasse Düsseldorf stellt auf Krisen-Modus umgestellt. „Wir haben eine Reihe wichtiger Vorsichtsmaßnahmen beschlossen“, sagte Sprecher Gerd Meyer. Gleichzeitig betont er: „Auch in der aktuellen Situation stellt die Stadtsparkasse Düsseldorf die elementare Grundversorgung der Düsseldorfer Bevölkerung und Unternehmen mit zentralen Finanzdienstleistungen und Bargeld sicher.“

Beratungsgespräche sollten verschoben werden

Die Geldautomaten und SB-Center stehen wie gewohnt zur Verfügung. Ein Teil der 32 Standorte werden aber am Mittwoch geschlossen. Planbare, nicht dringend notwendige Beratungsgespräche sollten verschoben werden. Die Wertpapierberatung in einer vorübergehend geschlossenen Filiale ist telefonisch erreichbar. Auch der Zugang zu einem Schließfach in einer der vorübergehend geschlossenen Filiale ist nach telefonischer Terminvereinbarung möglich.

Hygienevorschriften beachten

Diese Standorte bleiben weiter geöffnet: Berliner Allee, Luegallee, Benderstraße, Hauptstraße, Klemensplatz, Collenbachstraße, Gertrudisplatz, Brunnenstraße, Hauptbahnhof (Immermannstraße), Großmarkt (Ulmenstraße) und die Geschäftsstelle Monheim an der Krischerstraße. Die mobile Filiale bleibt uneingeschränkt wie bisher im Einsatz. Die Kunden sind aufgefordert, die gestiegenen Hygieneanforderungen zum eigenen und zum Schutz der Mitarbeitenden zu beachten.

Möglichst Online-Banking nutzen

Die Stadtsparkasse empfiehlt, für tägliche Zahlungsvorgänge verstärkt das kontaktlose Bezahlen mit Sparkassen-Card, Kreditkarte oder mittels Smartphone oder Apple-Pay zu nutzen. Kontaktlose Kartenzahlungen sind bis 30 Euro ohne PIN-Eingabe am Terminal möglich, mobile Zahlungen mit Hilfe des Fingerabdrucks bzw. der Face-ID am eigenen Smartphone – und damit unter besonders hygienischen Bedingungen machbar. „Außerdem empfiehlt die Stadtsparkasse ihr umfangreiches Angebot an Online-Banking.