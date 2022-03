Stadtwerke Düsseldorf müssen Kunden beruhigen

Düsseldorf. Wie das Unternehmen mitteilt, soll Gasversorgung bei „normalem Temperaturverlauf“ und nach Absprache mit dem Branchenverband gesichert sein.

Der Krieg in der Ukraine schürt die Angst der Menschen überall auf der Welt, vor allem in Europa. Neben der Furcht, dass wir Menschen in Deutschland noch tiefer in den Konflikt hineingezogen werden, geht es natürlich für viele Menschen auch um die Versorgung mit Energie. Das umfasst nicht nur Benzin und Diesel. An den Tankstellen steigen die Preise fast stündlich an. Auch Gas und Strom könnten knapp werden, weil wir als Land bislang in großem Maße von russischen Gas-Lieferungen abhängig sind, für die Heizungen aber auch zur Energieerzeugung.

Die Rede ist von einer „moderaten Preiserhöhung“

Viele Fragen von besorgten Bürgern erreichen die Stadtwerke Düsseldorf derzeit. Einerseits machen sich die Bürgerinnen und Bürger der Stadt und auch die auswärtigen Kunden der Stadtwerke Sorgen, ob das Unternehmen sicherstellen kann, dass es zu keiner Knappheit oder Lieferausfällen kommen wird. Zudem spielt natürlich auch die Preisentwicklung bei den besorgten Gedanken eine große Rolle. Auf viele Fragen können die Stadtwerke verständlicherweise keine Antwort geben, weil vieles noch ungewiss ist. Andererseits wurden verständlicherweise bereits (auslaufende) Verträge vom Versorger gekündigt, damit die Stadtwerke nicht allein auf den Kosten sitzenbleiben.

Während die Stadtwerke von einer moderaten Preiserhöhung sprechen, die die neuen Verträge betrifft, machen sich die Kunden Gedanken, ob es bei einer Preissteigerung von rund 110 Euro bei neuen Verträgen bleiben wird. Andererseits sind einige der Mitbewerber da deutlich unsensibler und stellen deutlich höhere Preise in Aussicht.

Nicht die Panik einiger so genannter Experten teilen

„Die Stadtwerke Düsseldorf – Vorstand, Betriebsrat und Belegschaft – sind tief berührt und entsetzt über den Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine. Krieg in Europa schien lange undenkbar, jetzt gilt unsere Solidarität dem Ukrainischen Volk – den Opfern dieses Krieges, den Angehörigen und den Flüchtenden“, heißt es in einer Stellungnahme.

Gleichzeitig versucht das Unternehmen in dieser Lage besonnen und ruhig zu reagieren und keinesfalls die Panik einiger sogenannter Experten zu teilen. „Wir sind gemeinsam mit dem Branchenverband BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft) und unserer Muttergesellschaft EnBW zuversichtlich, dass wir – Stand jetzt, und einen normalen Temperaturverlauf vorausgesetzt – die Wärmeversorgung unabhängig von Lieferungen aus Russland aufrechterhalten können“, heißt es als Antwort auf die Frage der NRZ-Redaktion. „Welche Auswirkungen der Krieg in der Ukraine in dieser besonderen Situation längerfristig haben wird, lässt sich aber nicht seriös vorhersagen“, heißt es dort weiter.

Kraftwerk an der Lausward mit Gas aus Norwegen

Die Stadtwerke informieren, dass das Kraftwerk Auf der Lausward über einen eigenen Vertrag mit Gas aus Norwegen betrieben werde. „Die restlichen Mengen werden an den Märkten über Handelspartner beschafft“, erklärt Rene Schleucher, der Sprecher der Düsseldorfer Stadtwerke. „Darin sind auch Teil-Mengen aus Russland enthalten, diese stellen wir jetzt auf den Prüfstand. Über einen eigenen Gasspeicher verfügen wir nicht.“

Eine verlässliche Aussage, inwieweit die inzwischen auch bundesweit angelaufene Sicherstellung der Energieversorgung Auswirkungen auf den Marktpreis haben wird, „ist aufgrund der sehr dynamischen Lage aktuell nicht abzusehen“.

Auf der Internetseite der Stadtwerke wird deutlich gemacht, dass derzeit ein sehr hohes Aufkommen an Anfragen per E-Mail und Anrufen registriert wird. Es wird um Verständnis gebeten, dass die Erreichbarkeit nicht dem normalen Standard entspricht. Andererseits zeigt dieser Wunsch nach Informationen auch, wie wichtig ein guter Kundenservice der Energieunternehmen aktuell ist, um den Menschen zumindest in mancher Hinsicht die Angst zu nehmen.

