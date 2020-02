„Staffel der Religionen“ tritt beim Düsseldorfer Marathon an

Es läuft bei der interreligiösen Zusammenarbeit in Düsseldorf. Nach dem Toleranzwagen gibt es jetzt ein weiteres Projekt und zwar wird in diesem Jahr erstmalig eine „Staffel der Religionen” beim Düsseldorfer Metro Marathon am 26. April an den Start gehen. Vier Läufer verschiedener Glaubensrichtungen teilen sich die 42,2 km lange Gesamtstrecke, um mit ihrem gemeinsamen Lauf ein Zeichen für ein friedliches Miteinander zu setzen.

Initiiert wird das Projekt vom Kreis der Düsseldorfer Muslime

An der Staffel nimmt jeweils ein Vertreter der jüdischen, evangelischen, islamischen und katholischen Religion teil. Initiiert wurde die Aktion durch den muslimischen Vertreter Sejfuddin Dizdarevic, der Mitglied beim Kreis der Düsseldorfer Muslime (KDDM) ist. „Sportliche Begegnungen zwischen muslimischen, christlichen und jüdischen Vertretern sind seit Jahren in Düsseldorf gelebte Praxis und zwar im Rahmen des Fußball-Ehrenspiels ‚Imame gegen Pfarrer‘.“ Seit 2013 organisiert der Kreis der Düsseldorfer Muslime jährlich den sogenannten KDDM-Cup. „Mit der Marathonstaffel wollen wir nun zeigen, dass wir sowohl auf dem Fußballfeld, als auch auf der Marathonstrecke etwas miteinander bewerkstelligen können“, freut sich Dizdarevic.

Dass nicht die sportlichen, sondern vielmehr die menschlichen Ziele im Vordergrund stehen, unterstreicht das Motto der Staffel: „Unterwegs im Auftrag des Herrn“. Dies ist auch das Leitmotiv aus dem Filmklassiker „Blues Brothers“. „Mit diesem Zitat schlagen wir die Brücke zwischen den Religionen der vier Läufer und andererseits auch zu den Menschen, die von der Popkultur geprägt sind und mit Religion wenig am Hut haben,” so Dizdarevic.

Vorbild für Gesellschaft

Für die Staffel laufen Jacques Abramowicz (jüdisch) die Strecke von 11,3 Kilometern, Thorsten Nolting (evangelisch) 13,1 Kilometer, Sejfuddin Dizdarevic (muslimisch) 8,6 Kilometer und Natalie Schneider (katholisch) 9,2 Kilometer.

Dizdarevic hat sich dabei aus einem ganz bestimmen Grund für den kürzesten Abschnitt entschieden. „Ich habe erst im Nachhinein bemerkt, dass der Marathon während des Ramadans stattfindet. Es wird zwar etwas anstrengend werden, aber die Aktion ist es mir definitiv wert.”

Die längste Strecke hat Diakonie-Pfarrer Thorsten Nolting vor der Brust. „Ich bin auch einigermaßen im Training“, sagt Nolting lachend. Er laufe schon sehr lange auch in Diakonie-Staffeln mit. Die Marathon-Staffel ist ihm dabei ein besonderes Anliegen. „Als die Anfrage vom KDDM kam, habe ich sofort zugesagt. Wir wollen allen zeigen, dass Religion nichts Trennendes hat, sondern was verbindendes“, so Nolting. Diese Verbindung ließe sich etwa durch den Sport ausdrücken. „Damit können wir auch ein Vorbild sein für die Gesellschaft.“