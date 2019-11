Symbolfoto: Eine 54-jährige Frau wurde in der Düsseldorfer Altstadt mit einem Stein schwer am Kopf verletzt.

Düsseldorf. In Folge eines Streits soll ein Mann (24) einen Stein auf die Tür einer Bar in Düsseldorf geworfen haben. Eine unbeteiligte Frau wurde getroffen.

Stein auf Bar-Tür geschleudert: Frau wird am Kopf verletzt

Wie die Polizei berichtet, hat ein offenkundig alkoholisierter Mann in der Nacht zu Sonntag gegen 4 Uhr in der Düsseldorfer Altstadt einen Stein auf die Eingangstür einer Bar geworfen und dabei eine völlig unbeteiligte Frau am Kopf getroffen. Die 54-Jährige wurde schwer verletzt, der Vorfall ereignete sich demnach in der Liefergasse.

Ein Streifenteam, das zur Tatzeit in der Liefergasse unterwegs war, beobachtete in Höhe des Tatortes zunächst einen größeren Gegenstand, der durch die Luft flog. Passanten seien zur Seite gesprungen und hätten geschrien. Unmittelbar danach flüchtete eine männliche Person vom Tatort, schreibt die Polizei.

Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung dauern an

Die Beamten konnten den mutmaßlichen Steinwerfer aber festnehmen. Der 24-jährige Tatverdächtige habe angegeben, von dem Personal des Lokals nicht eingelassen worden zu sein. Daraufhin sei es zu einem Streit gekommen. Verärgert habe der Mann daraufhin einen großen Pflasterstein in Richtung Eingangstür der Lokalität geworfen.

In diesem Moment muss die 54-jährige Frau aus Wuppertal, völlig unbeteiligt, die Bar verlassen haben. Der Stein traf die Frau unvermittelt und mit voller Wucht an den Kopf. Ein Rettungswagen brachte sie zur Behandlung in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestand laut Angaben der Polizei nicht. Der 24-Jährige befindet sich aktuell noch im Gewahrsam der Polizei. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung dauern an. (red)