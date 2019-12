Stichwahl wird nicht abgeschafft: Düsseldorfs OB freut’s

Knapp neun Monate vor der Kommunalwahl am 13. September gibt es nun Rechtssicherheit für die Parteien: Des Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein-Westfalen entschied am Freitag, dass die Stichwahl zum Oberbürgermeister bei der Kommunalwahl nicht abgeschafft werden darf.

Düsseldorfs amtierender OB Thomas Geisel (SPD), der vor fünf Jahren selbst in der Stichwahl gegen Dirk Elbers (CDU) gewann, ist zufrieden mit dem Urteil. „Der Urteilsspruch zum Erhalt der Stichwahl stellt eine wichtige Weiche für die Demokratie in unseren Städten und Gemeinden: Eine Stichwahl verhindert, dass wir in einer immer vielfältigeren Parteienlandschaft demnächst Bürgermeisterinnen oder Bürgermeister oder OBs haben, die nur von einer Minderheit von möglicherweise weniger als 25 Prozent gewählt wurden.“ Die Stichwahl sorge dafür, „dass wir auch künftig die breite Basis an Zustimmung haben, die Bürgermeister und Oberbürgermeister brauchen, um die wichtigen Aufgaben der Kommunen effektiv zu regeln“, so Geisel weiter.

Strack-Zimmermann will gewinnen

„Die Entscheidung wundert mich nicht, aber sie interessiert mich auch nicht sonderlich“, sagt indes Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die für die FDP als Oberbürgermeisterin für Düsseldorf kandidiert. „Es muss gewickelt werden, was auf den Tisch kommt.“ Sie habe ohnehin vor zu gewinnen, so oder so“, betont die Liberale. „Ob jetzt mit oder ohne Stichwahl.“