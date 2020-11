Straßenbahn trifft Mann, doch der hat einen Schutzengel

Düsseldorf. In Düsseldorf ist ein 68-Jähriger von einer Straßenbahn getroffen worden. Doch wie durch ein Wunder ist dem Mann fast nichts passiert.

Einen besonders aufmerksamen Schutzengel hatte gestern Morgen (7.15 Uhr) ein 68-Jähriger, als er auf der Berliner Allee von einer Straßenbahn erfasst und zu Boden geschleudert worden war. Er erlitt nach derzeitigem Stand keine schweren Verletzungen.

Zunächst hieß es, der Mann sei überrollt worden

Der 68-jährige Mann überquerte die Gleise der Berliner Allee kurz vor der Kreuzstraße. Dabei übersah er offensichtlich eine Straßenbahn der Linie 701, die in Richtung Graf-Adolf-Straße fuhr. Der Mann wurde so heftig von der Bahn getroffen, dass die Frontscheibe zersprang. Zunächst hieß es, dass der Mann überrollt worden sei. Als die Rettungskräfte am Unfallort eintrafen, war der Mann jedoch ansprechbar. Er wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

Der Bahnfahrer erlitt einen Schock und wurde ebenfalls in einer Klinik behandelt. Während der Unfallaufnahme war die Berliner Allee zeitweise in beide Richtungen gesperrt.