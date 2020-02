Düsseldorf. Die Feuerwehr Düsseldorf zieht nach dem Höhepunkt von Sturm „Sabine“ eine erste Bilanz. 56 Mal rückten Einsatzkräfte bis Montagmorgen aus.

Sturm „Sabine“: 56 Einsätze für die Düsseldorfer Feuerwehr

Die Feuerwehr in Düsseldorf hat nach dem Durchziehen des Sturmtiefs „Sabine“ am Montagmorgen eine erste Bilanz gezogen: Von Sonntagmittag bis Montagmorgen rückten die Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr und der Berufsfeuerwehr bislang 56 Sturmeinsätzen aus, wie es in einer Mitteilung hieß.

So war am Montagmorgen gegen 7 Uhr die Rothenbergstraße in Unterbach noch gesperrt, weil mehrere Bäume die Straße versperrten. Bei Tagesbeginn werden dort die Aufräumarbeiten nach Angaben der Feuerwehr fortgeführt.

Düsseldorf: Es wurden keine Menschen durch den Sturm verletzt

Bei den meisten Einsätzen handelte es sich um lose Dachteile, ungesicherte Baumaterialien auf Baustellen sowie um lose Äste und umgestürzte Bäume, so die Pressestelle. Auf der Deutzer Straße in Eller und der Benderstraße in Gerresheim stürzten Bäume auf geparkte Autos. In beiden Fällen befreiten die Einsatzkräfte der Feuerwehr die Fahrzeuge von dem Gehölz.

Nach bisherigen Erkenntnissen kamen keine Menschen durch das Sturmtief „Sabine“ in Düsseldorf zu schaden. Da weiterhin eine amtliche Warnung des Deutschen Wetterdienstes vor Sturmböen mit bis zu 100 Kilometern pro Stunde für Düsseldorf vorliegt, sollen die Menschen sich beim Verlassen des Hauses umsichtig verhalten, betont die Feuerwehr. Es können weiterhin lose Äste, Dachziegel oder anderen Gegenständen herabfallen.Die Warnung des Wetterdienstes gilt derzeit bis Dienstag um 18 Uhr.

Düsseldorfer Schulen sind am Montag zu

Bereits Am Samstag entschied sich die Stadt Düsseldorf, sämtliche Schulen und städtische Kindertagesstätten zu schließen. Bei Einrichtungen, die nicht in städtischer Trägerschaft sind, müssen die Eltern sich mit den jeweiligen Trägern vorab in Verbindung setzen. Zudem falle die Anmeldung für die weiterführenden Schulen am Montag aus, heißt es in der Mitteilung der Stadt. Die Anmeldetermine würden voraussichtlich am Donnerstag im Nachmittagsbereich nachgeholt. (red)