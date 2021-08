Tankbetrüger flüchten durch zwei Düsseldorfer Stadtteile

Insgesamt waren mehr als ein Dutzend Streifenwagen an der Verfolgungsjagd beteiligt.

Düsseldorf. Nach einem wiederholten Tankbetrug gab es am Mittwoch eine spektakuläre Verfolgung in Düsseldorf. Ein Polizist wurde dabei verletzt.

Nach einem wiederholtem Tankbetrug konnte die Düsseldorfer Polizei am Mittwochnachmittag drei Tatverdächtige im Rahmen einer spektakulären Verfolgung stellen. Bei der Festnahme wurde ein Beamter verletzt. Gegen 16.25 Uhr war die Polizei vom Personal der Tankstelle am Höherweg informiert worden. Zum wiederholten Mal hatte dort derselbe Pkw wahrscheinlich mit denselben Insassen getankt, ohne zu bezahlen.

Polizist schoss in die Luft

Die Zeugin nahm zusammen mit der Polizei die Verfolgung auf. Auf der Werdender Straße blockierte ein Polizeikradfahrer die Fahrbahn. Das Trio hielt auf den Polizisten zu. Der Beamte gab einen Warnschuss ab. Kurz vor ihm drehten daraufhin die drei ab und setzten ihre Flucht in Richtung Oberbilker Markt fort. Schließlich bogen sie in die Warschauer Straße, wo es zu einem Unfall mit einem geparkten Pkw kam.

Anschließend nahmen zwei Täter zu Fuß Reißaus. Ein 17-Jähriger konnte noch im Fahrzeug festgehalten werden. Dabei leistete er so heftigen Widerstand, dass ein Beamter verletzt wurde. Ein 18-Jähriger konnte in der Nähe und ein 20-Jähriger bei den weiteren Fahndungsmaßnahmen festgenommen werden. Alle drei Täter seien polizeibekannt, heißt es in der Pressemitteilung.

Die Polizei geht davon aus, dass der ältere Pkw und die Kennzeichen zuvor gestohlen worden waren. Hierzu dauern die Ermittlungen an. Insgesamt war mehr als ein Dutzend Streifenwagen an dem Einsatz beteiligt.

