Tankstellenräuber bedroht Mann in Düsseldorf mit Pistole

Düsseldorf. Ein Unbekannter betritt in der Nacht eine Tankstelle und bedroht den 20-jährigen Angestellten mit einer Waffe. Hinweise an die Polizei.

Ein unbekannter Mann hat in Düsseldorf in der Nacht zu Mittwoch eine Tankstelle überfallen und ist mit der Beute geflüchtet. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Mann gegen 1.20 Uhr eine Tankstelle an der Kölner Landstraße in Düsseldorf-Wersten betreten und den 20-jährigen Angestellten mit einer Schusswaffe bedroht.

Der Mann soll die Herausgabe des Kasseninhalts gefordert haben. Das erbeutete Bargeld verstaute er in einem schwarzen Stoffbeutel und flüchtete zu Fuß in Richtung Süden.

Polizei sucht Mann mit Personenbeschreibung

Laut Polizei ist der Täter etwa 20 bis 25 Jahre alt, circa 1,70 Meter bis 1,80 Meter groß und hat eine schlanke Statur. Nach Angaben des Geschädigten sprach der Räuber hochdeutsch. Zur Tatzeit hatte er ein schwarzes Halstuch in das Gesicht gezogen. Er war mit einer dunklen Wollmütze, einer schwarzen Jacke und einer dunklen Jogginghose bekleidet. Weiter trug der Täter schwarze Turnschuhe mit auffälligen weißen Streifen an der Seite.

Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0211-8700.