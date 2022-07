Rheinkirmes: Teil von Fahrgeschäft bricht ab, zwei Verletzte

Düsseldorf. Auf der Düsseldorfer Rheinkirmes hat sich am Freifallturm "Hangover" ein Teil gelöst und zwei Besucher am Kopf verletzt. Die Polizei ermittelt.

Auf der Düsseldorfer Rheinkirmes sind zwei Menschen von einem herumfliegenden Teil eines Fahrgeschäfts am Kopf getroffen und leicht verletzt worden. Die beiden hätten sich Platzwunden zugezogen, sich selbst in Behandlung begeben und seien vorsorglich in ein Krankenhaus geschickt worden, sagte ein Sprecher der Polizei am Montag.

Der Vorfall ereignete sich laut dem Sprecher bereits am Freitagabend. Es seien Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet worden. Die näheren Umstände und Ursache des Unfalls seien noch unklar.

Fahrgeschäft "Hangover" wurde geschlossen

Der „Rheinischen Post“ zufolge hatte sich am späten Abend ein Teil aus dem Freifallturm "Hangover" gelöst. Laut Polizei waren Vertreter von Stadt Düsseldorf und TÜV vor Ort. Das Fahrgeschäft sei geschlossen worden - ob vorübergehend oder bis zum Ende des Kirmes am Sonntag, sei der Polizei nicht bekannt.

Mit seinen 85 Metern Höhe ist der "Hangover" der derzeit höchste transportable Freifallturm der Welt. Die Schaustellerfamilie Schneider aus München hat das Fahrgeschäft 2014 in Österreich bauen lassen Kostenpunkt: rund drei Millionen Euro. Die Attraktion ist nichts für schwache Nerven: eine sich drehende Gondel fährt wie ein Korkenzieher nach oben und kann an verschiedenen Stellen angehalten werden. Beim freien Fall saust die Gondel dann mit einer Geschwindigkeit von 25 Metern pro Sekunde in die Tiefe.

Das Fahrgeschäft "Hangover" ist 85 Meter hoch. Foto: Kai Kitschenberg/FunkeFotoServices

Auf der Cranger Kirmes wurde der "Hangover" 2015 mit dem Titel „Bester auf Crange“ ausgezeichnet. Der Kirmes-Award geht jedes Jahr an ein Kirmesgeschäft, das die Jury überzeugt hat, wobei nicht allein Technik beeindruckt, sondern auch Innovation, Qualität und Zugkraft.

Für die Schaustellerfamilie Schneider ist der "Hangover" nicht das erste Fahrgeschäft dieser Art. Seit rund 25 Jahren ist die Familie mit Freifalltürmen im Geschäft.

Die Rheinkirmes ist einer der großen Jahrmärkte in Deutschland, am Montag liefen die Abbauarbeiten. (red/dpa)

