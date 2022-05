Werkzeug-Koffer sorgte für Sperrung am Flughafen Düsseldorf

Am Flughafen Düsseldorf wurde am Freitagabend, 13. Mai, ein herrenloser Koffer entdeckt. Das Terminal C wurde geräumt und abgesperrt.

Düsseldorf. Ein einsames Gepäckstück sorgte am Freitagabend für einen Polizeieinsatz am Düsseldorfer Flughafen. Teile des Terminals C wurden gesperrt.

Ein Teilbereich des Düsseldorfer Flughafens musste am Freitagabend wegen eines Polizeieinsatzes abgesperrt werden. Im Check-In-Bereich des Terminals C der Abflughalle war gegen 18.20 Uhr ein herrenloses Gepäckstück gefunden worden. Noch während in diesem Bereich Passagiere für den Emirates-Flug nach Dubai und zwei weitere Flüge in die Türkei eingecheckt wurden, rückten zahlreiche Bundespolizisten an.

Menschenleer ist der C-Bereich des Flughafens Düsseldorf, weil ein herrenloser Koffer entdeckt wurde. Foto: NRZ

Schalter sofort geschlossen

Die Schalter wurden sofort geschlossen, der C-Bereich geräumt und mit Flatterband abgesperrt. Der Koffer stand vor dem Schalter 267 im menschenleeren C-Bereich, Bundespolizisten sicherten den Bereich ab, bis ein Entschärferteam der Bundespolizei am Ort des Geschehens war.

„Aufgrund eines nicht zuordnungsbaren Gepäckstücks in diesem Bereich wurde die Absperrung verfügt“, bestätigte eine Sprecherin des Düsseldorfer Flughafens.

Die Spezialisten der Bundespolizei untersuchten den Koffer und konnten gegen 20.45 Uhr Entwarnung geben. In dem Gepäckstück befand sich nur Werkzeug, so ein Sprecher der Bundespolizei.

Inhalt könnte gefährlich sein

Die Sicherheitsbehörden reagieren empfindlich, wenn an Flughäfen oder Bahnhöfen herrenloses Gepäck gefunden wird, da sich darin gefährlicher Inhalt befinden könnte, beispielsweise eine Bombe. Im übrigen Bereich des Flughafens lief der Betrieb weiter. Die Passagiere für Dubai und die beiden Ziele in der Türkei wurden in einem anderen Bereich der Abflughalle eingecheckt. (mawo)

