Düsseldorfer Musiker TG Mauss liefert Soundtrack der Krise

Düsseldorf. Der in New York geborene und in Düsseldorf lebende Musiker spricht über Corona, befreundete Künstler und unentdeckte Potenziale im Interview.

Torsten G. Mauss, geboren in New York, lebt schon lange in Düsseldorf und ist nicht nur Musiker, sondern auch Architekt und Designer. In den vergangen Jahren veröffentlichte er bereits elektronische Alben zusammen mit Volker Bertelmann (Hauschka), wirkte bei Thomas Kleins (Kreidler) Sølyst mit und komponierte verschiedene Filmmusiken. TG Mauss reist unentwegt durch den Kosmos der Pop. Sein neues Album „Momente Vol. 1“ erscheint im Mai 2021, die digitale EP „Fragmente Vol. 1“ erscheint bereits am 23. April auf dem Düsseldorfer Label Hauch Records. Und die Leute, die vorher reinhören durften, sind begeistert. TG Mauss liefere den Soundtrack für die massenhafte Isolationserfahrung, heißt es. Es ist dann wohl der Soundtrack der Krise – und der Hoffnung auf ihre Überwindung.

Du lebst und arbeitest in Düsseldorf, bist aber gebürtiger New Yorker. Magst Du uns etwas zu deiner persönlichen Geschichte erzählen?

TG Mauss: Das liest sich aufregender als es ist. Meine Eltern waren Ende der 60er Jahre sehr mutig und haben eine berufliche Gelegenheit, die sich meinem Vater bot, ergriffen. Ein großer Schritt für meine Eltern. Nach einigen Jahren kam ich dann auf die Welt. Dort in den USA. Wir sind dann später nach einigen Jahren zurückgekehrt nach Deutschland, irgendwie schade - aber auch gut. Ich bin dann in Mönchengladbach zur Schule gegangen und später nach Düsseldorf zum Studieren gekommen. Und hier bin ich geblieben. Die Distanzen meines „Herumkommens“ haben sich also arg verkürzt. Aber ich bin gerne hier. Eine schöne kleine Großstadt, über die man viel schimpfen kann, aber in der ich mich - nicht zuletzt auch durch eine Vielzahl an großartigen Menschen, die ich hier habe – sehr wohl fühle. Heimat eben.

Das öffentliche Kulturleben in Deutschland und der Welt war und ist weiterhin auf unbestimmte Zeit sehr eingeschränkt. Wie gehst Du mit dieser Situation um?

Es ist schlimm, wie ich mich daran gewöhnt habe, trotz aller Entbehrungen. Ich vermisse Konzertabende, mal in eine Ausstellung oder ein Event oder auch nur mal Essen gehen zu können. Es gibt keinen Plan für mich, ich richte mich nach dem, was möglich ist und überhaupt stattfinden kann. Wir haben zum Beispiel über ein Releasekonzert zu meinem kommenden Album nachgedacht, und wie und wo es stattfinden kann. Die Ungewissheit und die Unplanbarkeit nimmt mir dann schnell wieder die Motivation und Illusion. Ein Online-Streaming von Konzerten kann ich mir für mich allein nicht vorstellen. Man muss in diesem Jahr wahrscheinlich kurzfristig und schnell denken und handeln.

Vor welche Herausforderungen stellt Dich die Corona-Krise?

Die Corona-Krise kam mitten in eine für mich persönlich sehr schöne Zeit - ich habe zum Beispiel im September letzten Jahres geheiratet. Wir konnten sogar feiern und man merkte allen Anwesenden an, dass so eine Feier richtig nötig war, nach all den Lockdowns und Social Distancing – das hat richtig gutgetan. Familie sehen, Freunde sehen. So habe ich eine wunderbare Erinnerung an diese Zeit. Generell konnte ich die Zeit für einige Projekte nutzen, die ich schon immer im Kopf hatte. Unter anderem für mein neues Album.

Am 7. Mai erscheint Dein neues Album „Momente Vol.1“, deutetet der Titel auf eine Art „musikalisches Tagebuch“ hin?

Nein, nicht unbedingt Tagebuch. „Momente“ eigentlich deshalb, weil die Stücke in einem Moment entstanden sind, auch aus einem Moment heraus. Ich wollte Musik in ihrem Entstehen festhalten. Es ist also nichts Komponiertes oder Arrangiertes. Es war der Moment des „Schaffens“ der mich interessierte. Spontanität und momentanes Empfinden. Ich wollte nicht im Studio oder am Rechner an elektronischer Musik frickeln oder mich in Detailarbeit verlieren. Sondern spontan und improvisiert agieren, und das annehmen, was dabei herauskommt. So entstanden 15 Stücke, die eigentlich alle aus ein paar übereinander gespielten Gitarrenspuren bestehen.

TG Mauss ist dein Soloprojekt. Siehst du Dich in Zukunft auch weiterhin als Solisten oder sind Coworks für Dich interessant?

Definitiv beides. TG Mauss ist mein Soloprojekt, aber ich habe auf jeden Fall Lust auf Coworks. 2020 gab es eine Kooperation für das britische Label Trestle Records, für das ich zusammen mit der Berliner Künstlerin und Sängerin Valerie Renay und dem Düsseldorfer Pianisten Thilo Schölpen für das Projekt „From Isolation“ vom Künstler Ross Downes angefragt wurde. Kuratiert bzw. vorgeschlagen wurden wir drei von Thomas Klein. Das war ein „native social distancing“-Musikprojekt. Drei Tracks haben wir gemeinsam gemacht, die überraschend toll wurden, weil da drei unterschiedlichste Künstler und Personen (nicht) aufeinandertrafen. Jeder hat einen Track angestoßen und geliefert, diesen dann reihum an den nächsten zur Weiterbearbeitung geschickt. Eine digitale Veröffentlichung war das Ergebnis. Ein ähnliches Projekt läuft gerade hier in Düsseldorf. Da wollen wir aber noch mal abwarten und sehen was daraus wird. Auch mit dem Düsseldorfer Künstler, Autor und Musiker Carsten Reinhold Schultz, der auch auf meiner Platte Percussion gespielt hat, habe ich – wenn auch nicht regelmäßig – Coworks vor und auch schon hinter mir. Wir hatten in den letzten Jahren häufiger zusammen improvisierte Live-Sets mit verschiedenen künstlerischen, performativen Kontexten.

Für Düsseldorf im Beuys-Jahr 2021 ist ein Konzert im Rahmen der Ausstellung „To Beuys Diesel Motiv“ in der Off-Location „The Box“ geplant. Was genau steckt dahinter?

Das Ganze wurde initiiert von Carsten Reinhold Schultz. Er hat jahrelang den Gerresheimer Bahnhof mit kulturellen Veranstaltungen, Ausstellungen und Konzerten bespielt. Der Ausstellungsrahmen, die Veranstaltungen und Erwartungen sind sehr offen. Ich stelle mir das sehr passend zum landläufigen Beuysschem Kunstbegriff vor. Ich glaube, es werden einige Künstler zusammentreffen, vielleicht auch spontan, und es wird etwas entstehen - vielleicht der eine oder andere gute Moment. Carsten Reinhold Schultz und ich werden dort live spielen, sofern das coronabedingt zulässig ist.

Welche Musiker oder Künstler haben Dich geprägt und inspiriert?

Ganz früher wollte ich immer so „klingen wie...“, „Songs machen wie...“, „so sein wie die oder der…“ - später und auch heute nicht mehr. Ich bin immer freudig überrascht, welche Assoziationen und Vergleiche manche Hörer zu meiner Musik haben. Inspiriert haben mich immer wieder Musiker, die Freunde aus meinem näheren Umfeld sind. Dort kann ich auch mal über die Schulter blicken, mich unterhalten und austauschen, ich bin viel näher dran und erlebe den Prozess. Es gibt aber so viel tolle Musik und Künstler. Die zu entdecken macht mir viel Spaß, das hat mir auch eine zeitlang mehr Spaß und Sinn gegeben, als selbst Musik zu machen.

Wünschst Du Dir mehr Unterstützung für die Kulturszene? Wenn ja, wie könnte diese aussehen?

Düsseldorf braucht mehr Raum und eine Lobby für die Kulturszene und das neben etablierten Jazzrallys und Altstadtfesten, sonst verliert die Stadt ihr zukünftiges Kulturpotenzial. Was für ein Ort hätte das „Grandcentral Projekt“ werden können, was für ein attraktiver (Kultur)wert für die Stadt. Leider vergisst die Stadt das Potenzial dieser gewachsenen und notwendigen (Off)kultur neben den offiziellen Kulturstätten. Es wird immer schwerer für Künstler und Musiker Orte zum Schaffen und Orte zum Bespielen zu finden. Allein von den Beuys- und Kraftwerk-Memorabilien kann eine Stadt nicht weiterleben. Sie muss auch Neues ermöglichen bzw. wachsen und entstehen lassen sowie unterstützen und fördern.