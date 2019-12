Düsseldorf. Seit fast 50 Jahren kümmert sich die Seniorin um die Wasservögel im Hofgarten. Dafür gibt es jetzt den Tierschutzpreis.

Tierschützer zeichnen „Schwanenmutter“ Bonmariage aus

Und noch eine Auszeichnung für Margarete Bonmariage. Die Düsseldorferin ist bekannt als „Schwanenmutter“, kümmert sich ehrenamtlich seit 47 Jahren um die Wasservögel im Düsseldorfer Hofgarten und ist täglich am Vormittag und Nachmittag im und am Schwanenhaus. Dafür erhält sie beim 5. Veganen Neujahrsempfang am 7. Januar (18 Uhr, Rathaus, Sitzungssaal Rheinturm) den „Tierschutzpreis. Der wird verliehen von der Ratsfraktion Tierschutz/Freie Wähler. Gäste sind zum Empfang eingeladen.

Bereits 2017 erhielt Margarete Bonmariage den Tierschutzpreis des Deutschen Tierschutzbundes. „Frau Bonmariage ist bei Wind und Wetter für die Schwäne, Gänse und Enten da“, würdigte schon damals Claudia Krüger, Fraktionsvorsitzende von Tierschutz/Freie Wähler im Düsseldorfer Stadtrat, das Engagement von Margarete Bonmariage. „Sie kauft von eigenem Geld für mehr als 1000 Euro im Jahr Salate für die Tiere. Auch Blaumeisen, Eichhörnchen und Spechte werden versorgt und gesund gepflegt. Das Aufsammeln von Glasscherben und weiterem Müll zum Schutz vor Verletzungen der Tiere und spielender Kleinkinder ist für sie selbstverständlich.“ Und weiter: „Sie wird gebraucht, von den Menschen, die sich im Hofgarten erholen wollen und von den Tieren, die dort leben. Frau Bonmariage: Danke, für ihren Einsatz seit mehr als 45 Jahren.“